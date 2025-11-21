В Ашхабаде проходит заседание туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству

20-21 ноября 2025 года, в Ашхабаде проходит 10-е заседание Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Делегацию Республики Татарстан возглавил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает TDH.

Открывая встречу, сопредседатели отметили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и обоюдной выгоде. Стороны с удовлетворением констатировали готовность максимально использовать имеющийся потенциал для реализации новых совместных проектов.

Особое внимание уделено перспективам углубления взаимодействия в ключевых отраслях: нефтегазовой, энергетической, промышленной, транспортной, связи и информационных технологий, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, науке, образовании, здравоохранении, фармацевтике, культуре, спорте и молодёжной политике.

Подчёркивалось, что благоприятный инвестиционный климат Туркменистана и растущий международный авторитет страны как надёжного партнёра создают дополнительные возможности для расширения сотрудничества. Успешные примеры уже существующих проектов – совместная работа с такими татарстанскими гигантами, как «КамАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг» и Казанский вертолётный завод.

Олег Коробченко заявил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем расширении экономических и инвестиционных связей с туркменскими партнёрами. В настоящее время компании республики реализуют в Туркменистане ряд крупных проектов в сферах машиностроения, энергетики и нефтедобычи.

В рамках визита делегация провела встречи с руководством государственных концернов «Türkmennebit», «Türkmengaz», ГЭК «Türkmenenergo», а также с представителями Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества в приоритетных направлениях. ///nCa, 21 ноября 2025 г.