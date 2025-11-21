Партнерство Великобритании и Туркменистана способствует инклюзивной подготовке учителей английского языка

Два преподавателя Школы социальных наук Ноттингемского Трентского университета (NTU) посетили Ашхабад с 9 по 15 ноября 2025 года в рамках программы Британского Совета по ускоренному изучению английского языка в Центральной Азии (AELLCA), которая финансируется Министерством иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO).

Эта инициатива направлена на укрепление изучения английского языка в 5 странах Центральной Азии.

В рамках программы AELLCA Ноттингем Трент сотрудничает с Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, ведущим в Туркменистане учебным заведением по изучению иностранных языков и подготовке учителей. Основное внимание в рамках сотрудничества, которое началось в 2024 году, уделяется внедрению инклюзивных методик преподавания в программу предварительной подготовки учителей английского языка (PRESETT).

PRESETT – это университетская программа, которая готовит будущих учителей английского языка к началу их карьеры. Внедряя инклюзивные подходы на данном этапе, партнерство стремится обеспечить, чтобы новые учителя были подготовлены к удовлетворению разнообразных потребностей учащихся и поддерживали учеников с различными способностями и опытом.

В рамках визита команда “Ноттингем Трент” наблюдала за преподаванием английского языка в 2 средних школах Ашхабада, чтобы получить представление о практике преподавания в классе и опыте учащихся. Они также провели обучающие семинары для преподавателей, студентов и выпускников и тесно сотрудничали с коллегами из Института им.Д.Азади, чтобы изучить текущую учебную программу и учебные материалы и определить области для улучшения.

Доктор Сара Хан из NTU прокомментировала: “Внедрение инклюзивных методик в учебную программу PRESETT является важным шагом в подготовке будущих учителей к удовлетворению потребностей всех учащихся. Сотрудничество с квалифицированными и полными энтузиазма коллегами из Института им.Д.Азади позволит нам совместно разрабатывать содержание учебной программы, основанное на инклюзивных принципах и современных педагогических подходах, что окажет долгосрочное влияние на образование по английскому языку в Туркменистане”.

В дополнение к подготовке новых учебно-методических материалов партнерство планируется провести симпозиум по инклюзивному обучению английскому языку, который будет организован Институте в марте 2026 года. В рамках проекта, направленного на укрепление потенциала преподавательского состава, ранее в этом году 14 преподавателей Института успешно сдали Кембриджский тест на знание английского языка.

Это сотрудничество между Ноттингем Трент и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади отражает приверженность Великобритании развитию международного академического обмена и продвижению инклюзивного образования во всем мире. /// Посольство Великобритании в Ашхабаде, 20 ноября 2025 г.