Делегация Туркменистана посетила ведущие культурные и научные центры Парижа

В рамках официального визита во Французскую Республику делегация Туркменистана 17–18 ноября ознакомилась с деятельностью двух знаковых учреждений французской столицы — Музея Человека и Института арабского мира.

17 ноября туркменская делегация посетила Музей Человека (Musée de l’Homme). Гостей сопровождал известный французский археолог, руководитель Франко-туркменской археологической экспедиции Хулио Бендесу Сармиенто (Национальный центр научных исследований Франции, CNRS). Он провёл подробную экскурсию по основным экспозициям музея, посвящённым эволюции человека, антропологическому и культурному разнообразию народов мира.

В ходе визита состоялась встреча с директором одной из исследовательских групп CNRS. Стороны обсудили перспективы совместных научных проектов, обмена специалистами и участия в международных инициативах в области археологии, антропологии и сохранения культурного наследия.

На следующий день, 18 ноября, делегация посетила Институт арабского мира (Institut du monde arabe) — один из крупнейших в Европе центров по изучению и популяризации арабской культуры. Гостей встретили руководитель Центра языка и культуры, руководитель библиотеки, дипломатический советник президента Института и представители администрации.

Туркменская сторона ознакомилась с образовательными программами учреждения, посетила уникальную библиотеку, насчитывающую крупнейший в Европе фонд арабоязычной литературы, а также осмотрела одну из текущих выставок современного арабского искусства.

Особо значимым моментом стало торжественное вручение Институту редких изданий произведений великого туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги, переведённых на арабский язык. Подарок был принят с благодарностью и расценен как важный вклад в развитие культурного диалога между Туркменистаном, Францией и арабским миром.

По итогам визитов достигнуты предварительные договорённости о реализации совместных культурно-образовательных проектов, организации взаимных выставок и научных мероприятий, а также о дальнейшем укреплении профессиональных контактов между профильными учреждениями двух стран. ///nCa, 21 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана во Франции)