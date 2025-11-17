Встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с Постоянным координатором ООН в Туркменистане

13 ноября 2025 года в здании Союза женщин Туркменистана состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко.

Дипломат выразил искреннюю признательность за предоставленную возможность встречи и высоко оценил гуманитарную деятельность Фонда, направленную на охрану здоровья детей и обеспечение их благополучной жизни.

Вице-президент по лечебной деятельности Фонда Огулджахан Атабаева, тепло поприветствовав представителя ООН, отметила, что Туркменистан, являясь полноправным членом ООН с первых лет независимости, придаёт важное значение продуктивному сотрудничеству с Организацией, охватывающему ключевые сферы жизнедеятельности общества.

Огулджахан Атабаева подчеркнула, что в деятельности Благотворительного фонда особое внимание уделяется вопросам, связанным со здоровьем, развитием, образованием и социальным обеспечением детей.

Как отмечалось, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова тесно сотрудничает с представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане. Наглядным свидетельством тому стало подписание соответствующего документа на международной конференции по случаю 4-й годовщины создания Фонда, состоявшейся в марте этого года.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы подготовки к Международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества в интересах устойчивого развития», которая запланирована на декабрь текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Дмитрий Шлапаченко отметил, что имеются все возможности для проведения в Авазе в декабре этого года международной конференции на высоком уровне.

Как подчёркивалось в ходе встречи, под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан, следуя философии, определённой в международных отношениях как «Диалог – гарантия мира», ответственно подходит к реализации целевых задач в области гендерной политики. Проводимая в данной области работа также получает широкое освещение в медиапространстве.

Вместе с тем констатировалось, что Туркменистан первым в истории региона выступил с инициативой создания Диалога женщин стран Центральной Азии. Она была создана по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага при участии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Программы развития ООН.

Дмитрий Шлапаченко подчеркнул, что ООН высоко ценит и поддерживает усилия Туркменистана по обеспечению гендерного равенства, включая доступ женщин к качественным медицинским услугам и образованию.

В завершение вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко выразили уверенность, что нынешняя встреча послужит импульсом для дальнейшего сотрудничества в интересах детей и женщин. /// nCa, 17 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)