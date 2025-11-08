Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Дональдом Трампом — Туркменистан намерен рассмотреть реализацию проекта Транскаспийского трубопровода

Туркменистан рассмотрит возможность продвижения проекта Транскаспийского газопровода после заключения договоренностей о делимитации дна Каспийского моря с Азербайджаном. Это заявление прозвучало во время встречи Президента Дональда Дж. Трампа и Президента Сердара Бердымухамедова 6 ноября 2025 года в Вашингтоне на полях саммита C5+1.

«Стороны также признали взаимные выгоды от расширения и диверсификации международных рынков для туркменского природного газа. Было подчеркнуто, что после завершения текущего сотрудничества с Азербайджаном по вопросу делимитации дна Каспийского моря Туркменистан намерен рассмотреть возможность реализации проекта Транскаспийского газопровода», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Лидеры встретились с целью углубления двусторонних отношений, укрепления торговых связей и расширения сотрудничества в сфере энергетики и критически важных полезных ископаемых.

Стороны договорились, что Туркменистан рассмотрит возможность предоставления преференций и исключений для американских компаний в секторе критических минералов.

Кроме того, Туркменистан выразил заинтересованность в поддержке новых торговых и транспортных коридоров в регионе Центральная Азия — Кавказ.

В контексте усилий Армении и Азербайджана по укреплению мира между соседними странами и расширению возможностей регионального сотрудничества Туркменистан намерен рассмотреть участие в развитии новых возможностей для торговли и транспорта в регионе Центральная Азия — Кавказ, возникающих в рамках инициативы «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), а также содействовать миротворческим усилиям в регионе.

Права на разработку стратегического транзитного маршрута между Арменией и Азербайджаном названного Маршрутом Трампа, предоставлены Соединённым Штатам сроком на 99 лет./// nCa, 8 ноября 2025 г.