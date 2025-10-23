Туркменистан запустил реализацию Программы «Зелёная школа» — совместной инициативы Министерства образования и ЮНИСЕФ

21 октября 2025 года, Ашхабад – Министерство образования Туркменистана и Национальный институт образования при поддержке ЮНИСЕФ приступили к этапу реализации совместной Программы «Зелёная школа», завершив первый цикл семинаров, посвящённых её внедрению. На начальном этапе в инициативе примут участие 20 пилотных школ по всей стране. Цель программы — интеграция экологического образования и принципов устойчивого развития в повседневную школьную жизнь, формирование у учащихся и педагогов культуры ответственности и бережного отношения к природе.

В рамках программы администрация и педагоги школ примут участие в практических тренингах по разработке школьных экологических планов действий и созданию экологических комитетов. Участники также получат рекомендации по внедрению критериев «Зелёной школы», включая проведение экологических оценок, организацию информационно-просветительских кампаний и разработку экологических кодексов, направленных на продвижение устойчивых подходов в школах и местных сообществах.

«Программа «Зелёная школа» помогает детям понять, что их действия могут изменить мир к лучшему. Поощряя школы к практическим шагам, таким как сокращение отходов, энергосбережение и забота об окружающей среде, мы помогаем воспитать поколение, которое ценит устойчивое развитие и заботится о своём будущем.», — отметила Маайке Бикер, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане (и.о.).

Программа «Зелёная школа» поддерживает усилия Правительства Туркменистана по интеграции вопросов климата и охраны окружающей среды в национальную систему образования, способствуя выполнению обязательств страны в рамках Национальной стратегии по изменению климата, Определяемых на Национальном Уровне Вкладов (ОНУВ) и Целей в области Устойчивого Развития (ЦУР).

Формируя экологическую осведомлённость и вовлечённость детей, Программа «Зелёная школа» вдохновляет на совместные действия ради чистого, зелёного и устойчивого будущего для каждого ребёнка.

Более подробная информация о программе “Зеленая школа” доступнана сайте ЮНИСЕФ :

Программа «Зелёная Школа» в Туркменистане | UNICEF ///nCa, 23 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)