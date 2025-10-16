Президент Туркменистана встретился с главой компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd»

15 октября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем правления южнокорейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонгом Вон-джу.

В ходе беседы Джонг Вон-джу отметил, что для него большая честь участвовать в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе. Этот проект стал очередным шагом в укреплении сотрудничества между Туркменистаном и компанией «Daewoo».

Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил сложившиеся отношения между Туркменистаном и Республикой Корея, подчеркнув значимость вклада корейских компаний в развитие нефтегазовой и химической отраслей страны. На протяжении многих лет ведущие корейские компании, включая «Daewoo», реализуют масштабные проекты, способствующие укреплению двустороннего экономического сотрудничества, отметил глава государства.

Особое внимание было уделено развитию химической промышленности Туркменистана, которая является одним из ключевых секторов национальной экономики. Президент подчеркнул, что стратегия развития отрасли направлена на производство продукции для внутреннего рынка и экспортно-ориентированных товаров с использованием местного сырья. В этом контексте реализация крупных производственных проектов в рамках государственных программ модернизации и диверсификации экономики играет важную роль.

Джонг Вон-джу выразил благодарность туркменской стороне за создание благоприятных условий для работы компании «Daewoo» на рынке Туркменистана. Он подчеркнул, что для компании большая честь вносить вклад в реализацию социально-экономических программ страны.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов пожелал руководителю и сотрудникам «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» успехов в реализации проекта по строительству комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе.