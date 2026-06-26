Значительный прогресс в реализации масштабного проекта линии электропередачи из Туркменистана в Афганистан

Афганская государственная энергетическая компания «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) сообщила о значительном прогрессе в реализации масштабного проекта строительства линии электропередачи напряжением 500 киловольт (кВ) из Туркменистана, охарактеризовав его как одну из наиболее важных инициатив в сфере энергетической инфраструктуры страны.

По данным DABS, первый этап проекта уже завершён, а второй этап — участок от Шибергана до Дашт-и-Алвана в провинции Баглан — выполнен примерно на 90,8%.

Из общего участка протяженностью 305 километров на данном отрезке уже полностью готовы 202 километра. Кроме того, установлено и смонтировано 747 из 775 опор ЛЭП, а работы по закладке фундамента завершены для 772 конструкций.

Как сообщает издание «Kabul Tribune», в настоящее время под руководством Министерства водного хозяйства и энергетики ведутся работы на третьем этапе, который продлит линию от Дашт-и-Алвана в Баглане до подстанции Арганди в Кабуле.

Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию данный проект обеспечит более стабильное и надёжное электроснабжение ряда провинций, включая столицу Кабул, а также поможет снизить зависимость Афганистана от нестабильного импорта электроэнергии и укрепит национальную энергосистему.

Широкий контекст и значимость

Данная ЛЭП 500 кВ является ключевой частью усилий Афганистана по расширению трансграничных энергетических связей с Туркменистаном и укреплению внутренних передающих мощностей. Она призвана обеспечить импорт значительных объёмов электроэнергии — потенциально до 800 мегаватт в рамках связанных межсистемных соединений — и облегчить передачу электроэнергии от северных генерирующих источников и соседних государств, таких как Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, к центрам потребления на юге и востоке.

В прошлом проект сталкивался с задержками, однако под руководством DABS он получил новый импульс. В мае 2026 г. генеральный директор DABS мулла Абдул Хак Хамкар встретился с министром энергетики Туркменистана Аннагелди Сапаровым для обсуждения двустороннего сотрудничества, при этом обе стороны отметили высокие темпы продвижения работ и спрогнозировали их завершение примерно в течение года. В качестве ключевого подрядчика и инвестора на таких участках, как линия Шиберган — Дашт-и-Алван, привлечена компания «Afghan Invest Company».

Финансируемый частично за счёт инициатив, поддерживаемых Азиатским банком развития (АБР), данный проект решает давние проблемы в энергетическом секторе Афганистана, включая ограниченную пропускную способность высоковольтных сетей и энергетическую безопасность. По завершении строительства ожидается повышение надёжности поставок, поддержка экономического роста, обеспечение электроэнергией сотен тысяч домов, а также улучшение интеграции региональной торговли электроэнергией.

Официальные лица рассматривают эту инициативу как стратегический шаг на пути к большей энергетической самодостаточности и устойчивости инфраструктуры в условиях растущего внутреннего спроса. DABS продолжает тесную координацию с подрядчиками для ускорения выполнения оставшихся объёмов работ./// nCa, 26 июня 2026 г.