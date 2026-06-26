Глазами иностранцев: что вдохновляет молодежь в меняющемся Китае

Чэнь Цзыци, репортер CGTN

Фермеры и члены КПК бок о бок пашут поля и сажают сельскохозяйственные культуры в деревне Гаоцзю в провинции Гуйчжоу, 8 октября 2023 г. [Фото: VCG]

Во всем мире сила правящей партии часто измеряется цифрами: рейтингами одобрения, экономическими показателями или социологическими опросами. В Китае примечателен другой индикатор: ежегодный рост числа членов партии.

Официальные данные показывают, что в период с 2020 по 2024 год численность Коммунистической партии Китая (КПК) постепенно увеличивалась, причем более 80% новых членов составили люди в возрасте до 35 лет. Это вызывает вопрос: как КПК удается привлекать молодое поколение в современном быстро меняющемся обществе?

Один из способов разобраться в этом — взглянуть на ситуацию не через призму абстрактной политики, а сквозь живой опыт иностранных друзей, которые приезжали в Китай и воочию наблюдали его трансформацию на местах в разные периоды времени.

Эдгар Сноу в революционных опорных базах Китая в северной части провинции Шэньси [Фото: Министерство иностранных дел КНР]

Эдгар Сноу стал первым международным журналистом, посетившим революционные опорные базы Коммунистической партии Китая в северной части Шэньси в 1936 году. Год спустя он опубликовал книгу «Красная звезда над Китаем» — одно из первых свидетельств китайской революции из первых уст на Западе. Стремясь понять, что представляла собой КПК в то время, когда о ней еще мало знали или часто ошибочно характеризовали как банду разбойников, книга Сноу завоевала широкую международную аудиторию, а ее тираж в Великобритании после публикации превысил 100 000 экземпляров.

К тому времени Красная армия только что завершила свой знаменитый Великий поход — двухлетнее отступление по самым труднопроходимым районам внутренних территорий Китая, предпринятое с целью вырваться из окружения войск Гоминьдана. В пути более половины солдат погибли в боях, от голода и экстремальных условий, преодолевая заснеженные горы, полноводные реки и бескрайние просторы суровой земли с ограниченными запасами провизии. Тем не менее, движение продолжало привлекать преданную поддержку многих людей, которые зачастую были готовы отдать свои жизни, даже несмотря на то, что Красная армия была плохо экипирована и значительно уступала противнику в численности.

Прибытие Сноу в революционную базу было тепло встречено высшим руководством партии, которое увидело в этом возможность представить свою точку зрения внешнему миру. Ему оказал содействие и поддержку Чжоу Эньлай, ставший впоследствии первым премьером Государственного совета Китайской Народной Республики, который призвал журналиста открыто рассказывать обо всем, что тот увидит. За время своего четырехмесячного визита репортер взял интервью у высокопоставленных руководителей КПК и местных жителей. Он также посещал военные лагеря, школы и местные фабрики, фиксируя свои наблюдения и беседы в книге.

В те годы Китай оставался преимущественно аграрным обществом, где подавляющее большинство населения составляли крестьяне. Чтобы понять, почему многие из них поддерживали Красную армию, Сноу часто непринужденно беседовал с местными жителями — как с молодыми, так и с пожилыми. Фермеры охотно шли на контакт и интересовались методами ведения сельского хозяйства в его стране, а некоторые даже спрашивали, используется ли козий навоз в качестве удобрения.

Проводя среди них все больше времени, Сноу начал задавать свой главный вопрос: почему они поддерживают это движение?

Многие жители принимались говорить одновременно, вспоминая годы голода и лишений до прихода армии. Они рассказывали о непосильных налогах и арендной плате за землю, которые когда-то вынуждали семьи продавать скот, урожай, а в некоторых случаях даже собственных дочерей. В противовес этому они описывали, как армия помогала облегчить их бремя, обучала грамоте и заботилась о том, чтобы у людей в местных общинах было достаточно еды для повседневных нужд.

Пройдя путь от балансирования на грани выживания до более стабильных условий жизни, некоторые сельчане называли ее «армией бедняков, сражающейся за права народа» — эта фраза была зафиксирована в книге Эдгара Сноу. Данное описание отражало тесную связь между солдатами и гражданским населением.

Это чувство привязанности переросло в прочное единство, и многие фермеры и даже подростки вступали в ряды армии, чтобы защищать свои права. В беседах с коммунистическими командирами Сноу отмечал дисциплину и сплоченность среди солдат, а также высокий уровень преданности коллективным целям во время революционных кампаний.

Описывая переправу через реку Даду, одну из самых опасных и стремительных рек в Китае, Сноу подчеркивал, что Красная армия не могла позволить себе неудачу, так как поражение, скорее всего, означало бы полное уничтожение. Командиры понимали важность высокой мобильности, извлекая уроки из прошлых исторических неудач при аналогичных переправах через Даду. Им также удалось наладить сотрудничество с местными этническими общинами по маршруту следования, превратив потенциальную враждебность в союз. Наряду с этими решениями, небольшие группы солдат добровольно проводили высокорискованные операции на критических участках, часто под плотным огнем, чтобы обеспечить проход для основных сил. По мнению Сноу, именно сочетание верных военных решений и железной дисциплины на поле боя позволило Красной армии успешно осуществить переправу, которая повсеместно считалась практически невыполнимой.

Изображение молодого солдата Красной армии из провинции Шэньси, сделанное Эдгаром Сноу [Фото: Министерство иностранных дел КНР]

Наблюдения Сноу также указывали на еще одно измерение движения: роль молодежи. По прибытии в опорный пункт первыми, кого он встретил, были молодые курьеры, приносившие ему еду. Вскоре он заметил, что подростки играли активную роль в повседневной деятельности, служа вестовыми, разведчиками, ординарцами и санитарами, причем многие из них позже стали полноправными бойцами Красной армии. Он описал их как «веселых, энергичных и преданных — живой дух удивительного крестового похода молодежи».

В совокупности рассказ Сноу предложил редкий взгляд со стороны на движение, которое в то время еще мало кто понимал. От деревенских жителей, объяснявших причины своего вступления, до молодых добровольцев, посвятивших себя службе, и командиров, быстро принимавших решения в экстремальных условиях военного времени, — он увидел общество, закаленное трудностями, но сплоченное организацией и общей целью.

Если Сноу пытался понять движение через людей, которых он встречал в деревнях, то Хансен Нико Рене спустя десятилетия обнаружил, что наблюдает трансформацию совсем другого рода, находясь внутри нее.

Хансен (слева) помогает деревенским жителям чистить кукурузу в деревне Ляньхуа в Гуанси. [Фото: CGTN]

В 2018 году Хансен, бывший полицейский на пенсии из Люксембурга, приехал в деревню Чжадун в Гуанси почти случайно. Он прибыл, чтобы полюбоваться впечатляющими пейзажами региона: возвышающимися зелеными горами, туманом, плывущим по долинам, и лесами, которые, казалось, уходили в самые облака. Чего он точно не ожидал, так это того, что останется здесь на восемь лет.

Его внимание привлекло объявление с призывом к волонтерам помочь в выращивании маракуйи — инициативе, связанной с программой по искоренению бедности. Движимый любопытством, он прошел дальше в деревню и вскоре встретил Се Ваньцзю, первого секретаря партийной ячейки деревни. С их первой встречи Хансен заметил черту, которая ему запомнилась: Се был не просто человеком, управляющим деревней, а тем, кто работал в ней, жил ее жизнью и воспринимал ее проблемы как свои собственные. Хансен признался, что это чувство самоотдачи заставило его осознать, насколько глубоко может измениться деревня, когда ее руководство полностью посвящает себя заботе о людях.

Хансен до сих пор отчетливо помнит один момент. Грузовик, перевозивший удобрения, застрял на узкой горной дороге. Поскольку никакой техники не было, Се поспешил на место происшествия и вместе с более чем десятком сельчан стал привязывать к машине канаты, чтобы вытащить ее вручную. Они накинули канаты на плечи и, налегая всем весом, шаг за шагом продвигали автомобиль вперед. При каждом усилии на их лбах проступали вены, и они дружно кричали: «И раз, и два, взяли!» Это был изнурительный труд. Но когда машина наконец вырвалась из плена, лица людей озарились широкими улыбками.

По словам Хансена, Се Ваньцзю полностью посвятил себя повышению уровня жизни в этом районе. Но в Чжадуне улучшение благосостояния никогда не было просто политической целью — это был ответ на суровые вызовы самой природы.

Жизнь в Чжадуне долгое время была ограничена географическими факторами. Расположенная среди крутых гор, с небольшим количеством пахотных земель и затрудненным доступом к внешним рынкам, деревня когда-то страдала от повальной нищеты: более половины ее жителей находились за чертой бедности. Из соображений необходимости местные лидеры искали отрасли, которые могли бы прижиться в такой местности, и выращивание маракуйи стало одним из ключевых экспериментов.

Хансен практически сразу присоединился к Се на полях. Вместе с сельчанами под изнуряющим летним зноем они рыхлили почву, высаживали рассаду и сооружали шпалеры. Многие молодые люди к тому времени уже уехали в города, поэтому большая часть работы легла на плечи оставшихся, трудившихся бок о бок с такими волонтерами, как Хансен.

Первый урожай маракуйи принес надежду. Фрукты уродились хорошо, и доходы начали расти. Воодушевленные этим, еще больше жителей расширили свои посадки. Однако сельское хозяйство редко развивается по ровному и предсказуемому пути.

Вскоре по полям распространились вредители, уничтожая листья и ставя под угрозу весь урожай. Был вызван эксперт по сельскому хозяйству, который сообщил, что профилактические меры необходимо было принимать на более ранней стадии цикла роста. Теперь это была гонка со временем. Под грузом ответственности Се был заметно встревожен — как заметил Хансен, не за себя, а за жителей деревни, чьи надежды были связаны с этим урожаем. Без малейших колебаний Се и Хансен вместе с экспертом скорректировали свои действия: подкармливали растения удобрениями, обрезали пораженные ветви и усилили уход, чтобы спасти все, что возможно.

Когда снова подошел сезон сбора урожая, чтобы помочь доставить фрукты на дальние рынки, Се совместно с лидерами соседних деревень помог настроить каналы онлайн-продаж и продвижение через стриминговые трансляции, открывая путь для сельской продукции.

Помимо маракуйи, Се и его команда постоянно ходили по дворам, проверяя условия содержания скота, помогая строить свинарники, обеспечивая лечение заболевших животных с помощью ветеринаров и изучая рыночный спрос на местных черных свиней для обеспечения более выгодных продаж. К каждой задаче, большой или малой, они подходили с неизменным упорством — сделать источники дохода сельских жителей более стабильными и долговечными.

Со временем результаты стали очевидны. В ноябре 2020 года деревня Чжадун официально вышла из состояния бедности. Для многих жителей это стало не финальной точкой, а поворотным моментом. После этого Се Ваньцзю перешел работать в другую деревню под названием Ляньхуа в Гуанси, и Хансен решил последовать за ним, продолжая поддерживать усилия по развитию сельских территорий вместе с партийным секретарем.

Годы, проведенные в Гуанси, изменили представления Хансена о том, как может выглядеть развитие на уровне отдельной деревни. Больше всего его впечатлил не какой-то конкретный проект или собранный урожай, а пример местного лидера, который трудился плечом к плечу с сельчанами, стойко преодолевал неопределенность, относился к каждой неудаче как к задаче, которую нужно решить сообща, и ставил будущее деревни во главу угла при принятии любого решения.

Это были разные эпохи и разные обстоятельства — поездки Сноу по базам военного времени и годы работы Хансена в сельской деревне в Гуанси, — и тем не менее прослеживается схожая модель: люди, вступающие в тесный контакт с Китаем, часто открывают для себя его общество через повседневную жизнь, наполненную стойкостью, сотрудничеством и переменами.

Если взглянуть на этот индивидуальный опыт, вопрос, поднятый в самом начале, возвращается в более тихой форме — не в виде статистических данных или лозунгов, а в тех простых моментах, когда перемены скорее чувствуются сердцем, нежели требуют объяснений.///nCa, 26 июня 2026 г.