В Токио бывший председатель Парламентской лиги японо-туркменской дружбы награждён юбилейной медалью Туркменистана

25 июня 2026 г. в здании Парламента Японии в Токио состоялась церемония вручения юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» (К 30-летию нейтралитета Туркменистана) и памятной серебряной монеты бывшему председателю Парламентской лиги японо-туркменской дружбы Тошиаки Эндо.

В мероприятии приняли участие официальные лица Министерства иностранных дел Японии, депутаты парламента, дипломаты, представители японских деловых кругов и общественных организаций, а также туркменские студенты, обучающиеся в Японии.

Выступая перед собравшимися, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Эри Арфия и нынешний председатель Парламентской лиги японо-туркменской дружбы Синпэй Мацусита подчеркнули прочный характер партнёрства между двумя странами и высоко оценили вклад Т. Эндо в развитие двусторонних и межпарламентских связей.

От имени Правительства Туркменистана посол Байрамов вручил награду, памятную монету и соответствующее удостоверение Тошиаки Эндо. В своём ответном слове японский политик выразил глубокую признательность за признание его заслуг и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению дружественных уз между Туркменистаном и Японией. /// nCa, 26 июня 2026 г.