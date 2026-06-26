Там, где каждый шаг оставляет более легкий след: открывая устойчивую Турцию

Современные путешественники больше не стремятся просто механически вычеркивать локации из своих списков; сегодня в приоритете осознанный туризм и получение глубокого, осмысленного опыта.

Согласно отчету Booking.com о тенденциях устойчивого туризма за 2026 год, 85% опрошенных отметили, что экологичный формат путешествий имеет для них первостепенное значение. На фоне этого глобального сдвига Турция уверенно заявляет о себе как об одном из мировых лидеров направления, предлагая огромный выбор аутентичных маршрутов: от заповедных побережий до проектов развития локальных сельских общин.

Турция не просто предлагает первозданную природу, но и подкрепляет экотуризм серьезной государственной поддержкой. В рамках «Программы экологической и культурной устойчивости Турции», разработанной совместно с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC), отели по всей стране проходят строгую международную сертификацию. К слову, Турция стала первой страной в мире, внедрившей подобную инициативу на общенациональном уровне. Этот вклад был высоко оценен экспертами: в престижном экологическом рейтинге Wanderlust «The Travel Green List™ 2026» страна победила сразу в двух номинациях (национальная программа устойчивости и «зеленый» статус исторического городка Бирги).

Вот 5 экологичных способов открыть для себя Турцию, оставив минимальный след для природы и создав максимальную связь с ее культурой.

1. Турция на двух колесах

Велосипед — это идеальный способ без спешки исследовать потаенные бухты Турции, ее густые леса, величественные горы и аутентичные деревни. Логистика продумана до мелочей: от колоритных улочек Стамбула (единственного мегаполиса на двух континентах) и трасс Измира (входящих в европейскую сеть EuroVelo 8) до бирюзовых пляжей Антальи и космических пейзажей Каппадокии. Комфорт в пути обеспечивает развитая сеть сертифицированных отелей, дружественных к велосипедистам, где гостям предлагают специализированное меню и мастерские для обслуживания байков.

2. Пешие эко-маршруты

Исследование страны пешком позволяет буквально прикоснуться к ее живому наследию. На Турецкой Ривьере легендарная Ликийская тропа растянулась более чем на 500 километров, соединяя панорамы побережья с руинами древних городов. В провинции Измир маршрут «Тропа Эфелеров» (Efeler Yolu), пролегающий через уединенные высокогорные деревни, вошел в топ-100 лучших зеленых историй по версии организации Green Destinations. А в Бурсе национальный парк на горе Улудаг, известный своим богатейшим биоразнообразием, круглый год манит любителей треккинга и кемпинга. Именно здесь с 17 по 19 июля прошел уже девятый международный ультрамарафон Uludağ Premium Ultratrail.

3. Наблюдение за дикой природой и ботанические туры

Турция — одна из богатейших стран мира с точки зрения биоразнообразия. Здесь созданы потрясающие условия для экологов и бердвотчеров (наблюдателей за птицами), ведь через страну пролегают ключевые миграционные пути пернатых. В Таврских горах можно записаться на ботанические туры для изучения эндемичных средиземноморских растений, в Каппадокии — увидеть табуны диких лошадей, а в провинциях Ван, Хаккари и Артвин — попасть в настоящие долины бабочек. Отдельного внимания заслуживают заповедные пляжи Изтузу и Патара, где волонтеры и туристы могут своими глазами увидеть процесс гнездования и первый путь к воде новорожденных черепашат редкого вида Caretta caretta.

4. Погружение в живую историю и традиции

Мало какое направление может похвастаться столь многослойным культурным полотном, как Анатолия. Тематические маршруты — от объектов ЮНЕСКО до Европейского пути керамики и исторических термальных городов — гарантируют незабываемые открытия. Более того, городки со статусом «Cittaslow» (медленный город) и лучшие туристические деревни по версии ООН-Туризм позволяют туристам пожить жизнью местных общин. Здесь можно остановиться в знаменитых «пуговичных домах» Орманы или старинных особняках Сафранболу, приобрести аутентичную изникскую керамику ручной работы и попробовать блюда, рецепты которых не менялись веками.

5. Органические вкусы и автохтонное виноделие

Гастрономия — это сердце турецкого путешествия. Выбирая фермерские локальные продукты, осознанные путешественники напрямую поддерживают сохранение региональной культуры. Шумные городские базары, открытые в каждом регионе, дают возможность приобрести уникальные домашние сыры, закуски-мезе и традиционные блюда на оливковом масле прямо из рук производителей.

Кроме того, Анатолия по праву считается исторической родиной виноделия. Винные маршруты, простирающиеся от Урлы до Каппадокии, знакомят гостей со старинными семейными винодельнями. Здесь ведется уникальная работа по возрождению и защите почти 1200 местных (автохтонных) сортов винограда, а у туристов есть шанс изучить старинные амфорные методы выдержки и продегустировать вина с по-настоящему уникальным характером. ///nCa, 26 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)