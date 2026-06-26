Перекрёсток по замыслу: как Туркменистан перепозиционирует себя в самом сердце евразийской торговли

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

В условиях ажиотажа вокруг Срединного коридора — сухопутного торгового пути, связывающего Китай с Европой через Центральную Азию и Кавказ, — часто теряется один важный вопрос.

Правительства заявляют о новых инвестициях, аналитики спорят о геополитических последствиях, а логистические компании рассматривают этот маршрут как альтернативу всё более нестабильным морским путям. Но за всем этим фундаментальный вопрос редко получает прямой ответ: что на самом деле заставляет транспортный коридор работать?

Как оказывается, на удивление ответ имеет мало общего с географией.

Коридор — это не просто линия на карте, соединяющая один город с другим. Это живая система, ценность которой зависит от количества альтернативных вариантов, предлагаемых в случае возникновения проблем, от скорости перемещения грузов и от её способности поглощать шоковые нагрузки, не допуская полной остановки. По этому показателю Туркменистан становится одной из самых стратегически расположенных стран в регионе, и причины этого заслуживают внимательного изучения.

Разница между маршрутом и сетью

Современные специалисты в области логистики мыслят менее линейно — они думают не столько о маршрутах, сколько о сетях. Это различие кажется абстрактным, но имеет колоссальное значение на практике. Маршрут линеен и уязвим: одно разорванное звено — и всё останавливается. Сеть же устойчива, поскольку предлагает выбор. Когда один путь заблокирован из-за непогоды, заторов или политических споров, грузопоток может быть перенаправлен по другому направлению.

Концепция, которая это отражает, называется «плотностью взаимосвязанности» (connectivity density) — это концентрация транспортных возможностей в пределах заданного пространства. Больше железнодорожных путей, больше автомагистралей, больше портов и логистических объектов — всё это означает большую гибкость и, в конечном счёте, большую выгоду для бизнеса, перемещающего товары через континенты.

С этой точки зрения позиции Туркменистана исключительны. Его железнодорожные и автомобильные связи с Ираном на юге обеспечивают выход к Персидскому заливу и глобальным судоходным путям. Железнодорожные и автомобильные магистрали тянутся на юго-восток в сторону Афганистана, связывая Центральную Азию с Южной. На севере и северо-востоке инфраструктура интегрирует Туркменистан в более широкое экономическое пространство Центральной Азии. А на западе раскинулось Каспийское море, чьи паромные и грузовые маршруты связывают страну с Азербайджаном, Грузией, Турцией и, в конечном итоге, с Европой.

Что делает эти связи значимыми, а не просто теоретическими, так это то, что базовая инфраструктура реально функционирует. Это не многообещающие линии в прогнозных документах; это действующие железные и автомобильные дороги, а также морские сервисы.

Почему избыточность — это сила, а не слабость

В повседневной жизни слово «избыточность» (дублирование) часто ассоциируется с напрасными тратами. В транспортном же планировании это основа надёжности.



Любая система, зависящая от одного единственного маршрута, одного пограничного перехода или одного вида транспорта, постоянно уязвима. Технический сбой, внезапное наводнение, период политической напряжённости — любое из этих событий может полностью остановить поток грузов. Устойчивые системы строятся иначе. Они изначально включают в себя резервные варианты на каждом этапе, поэтому, когда один путь оказывается под нагрузкой, другой может принять этот трафик на себя.

Инфраструктура Туркменистана всё в большей степени отражает этот принцип. Наличие множества железнодорожных и автомобильных переходов на его границах в сочетании с морским выходом через Каспий обеспечивает стране многоуровневую гибкость, с которой мало кто в регионе может сравниться. Практическое значение этого фактора огромно: поскольку устойчивость цепочек поставок стала приоритетом для бизнеса по всему миру — урок, прочно усвоенный во время сбоев в период пандемии начала 2020-х годов, — страны, предлагающие реальную избыточность маршрутов, становятся всё более привлекательными транзитными партнёрами.

Туркменбаши: больше чем просто порт

Международный морской порт Туркменбаши, открытый в 2018 году после масштабных инвестиций в размере 1,5 миллиарда долларов, обладает внушительными масштабами — его ежегодная пропускная способность составляет 17 миллионов тонн грузов и 400 тысяч контейнеров, что делает его крупнейшим портом на Каспийском море. Однако подлинная значимость этого объекта заключается не столько в его размерах, сколько в том, какие направления он связывает.

Это единственный порт на Каспии, способный принимать все типы судов при их полной грузоподъёмности.

Современные цепочки поставок по своей природе вынужденно мультимодальны. Груз практически никогда не перемещается исключительно морем или только по железной дороге. Вместо этого он движется по цепочкам, последовательно сочетающим автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, и эффективность этих процессов во многом зависит от того, насколько плавно груз перегружается с одного вида транспорта на другой.

Туркменбаши функционирует как главная точка интеграции всей транспортной системы Туркменистана. Железнодорожные пути подходят непосредственно к терминалам; к порту примыкают автомагистрали; отсюда на запад, к Азербайджану и далее, тянутся каспийские паромные линии. Таможенные процедуры, хранение грузов и логистические услуги консолидированы в едином комплексе. Каждый сэкономленный час при перевалке груза, каждая упрощённая процедура и любое снижение неопределённости повышают конкурентоспособность всего коридора в целом.

География времени

На протяжении большей части истории транспортная география измерялась расстоянием. Сегодня она измеряется временем — и всё чаще предсказуемостью.

Конкурентное преимущество Срединного коридора перед морским путём через Суэцкий канал заключается не только в том, что он короче в километрах. Дело в том, что при нормальных условиях он значительно быстрее.

Протяжённость евразийского сухопутного маршрута составляет примерно от 8 000 до 10 000 километров против приблизительно 20 000 километров пути через Суэц, а время транзита из Китая в Европу, как ожидается, сократится с нынешних 19–23 дней до 12–13 дней к 2027 году по мере совершенствования инфраструктуры и процедур.

Достижение таких показателей требует большего, чем просто укладка асфальта и рельсов. Оно требует цифровизации таможенных операций, внедрения электронного документооборота, создания интегрированных систем управления грузами и обеспечения обмена информацией между странами в режиме реального времени. Страны, которые получат наибольшую выгоду от роста Срединного коридора, — это те, кто сократит не только расстояние, но и неопределённость. Ведь именно неопределённость увеличивает издержки и удерживает грузоотправителей от выбора того или иного маршрута.

В этом свете продолжающаяся модернизация таможенных и логистических систем Туркменистана важна так же, как и любой крупный инфраструктурный проект.

Автомагистраль, изменившая правила игры

Завершение строительства 600-километрового автобана Ашхабад — Туркменабат в апреле 2026 г., финальный участок которого Мары — Туркменабат был открыт Президентом Сердаром Бердымухамедовым, знаменует собой важный этап в транспортной трансформации Туркменистана. Эта автомагистраль соединяет узбекскую границу на востоке со столицей, а при объединении с уже существующим западным маршрутом Ашхабад — Туркменбаши (который функционирует уже сейчас и будет модернизирован) сформирует непрерывную высокоскоростную сухопутную артерию от Амударьи до Каспийского побережья.

Значимость этой магистрали заключается не в самой дороге, а в том, что она в себя интегрирует. Пограничные переходы, промышленные центры, логистические объекты и каспийский порт станут намного ближе друг к другу благодаря более быстрому и надёжному сообщению.

Иными словами, инфраструктура создаёт дополнительную стоимость только тогда, когда отдельные её элементы усиливают друг друга: автомобильные дороги питают железные дороги, железные дороги обеспечивают порты, порты дают выход на международные торговые маршруты, и вся система становится чем-то большим, чем просто сумма её частей.

От транзитной страны к платформе взаимосвязанности

Наиболее важный сдвиг, происходящий сейчас в Туркменистане, носит как концептуальный, так и физический характер.

Страны, через которые проходят грузы, традиционно называют транзитными. Это несколько пассивное определение, подразумевающее, что государство просто разрешает перемещение по своей территории.

Более амбициозной моделью является платформа взаимосвязанности (connectivity platform). Это статус страны, которая активно организует и облегчает движение, создаёт вокруг этого потока логистические услуги и извлекает экономическую выгоду не только из транзитных сборов, но и из более широких сетевых эффектов положения регионального хаба.

Данное различие имеет принципиальное значение, поскольку платформы взаимосвязанности качественно отличаются от простых транзитных коридоров. Они привлекают инвестиции в складское хозяйство, логистические услуги и дистрибуцию. Они снижают транзакционные издержки для бизнеса во всём регионе. Они генерируют экономическую активность, которая является более устойчивой и диверсифицированной, чем доходы от экспорта любого отдельного сырьевого товара.

Удастся ли Туркменистану полностью осуществить этот переход, будет зависеть не только от жесткой инфраструктуры — железных и автомобильных дорог, портовых терминалов, — но и от мягкой инфраструктуры торговли: таможенных процедур, нормативно-правовой базы, открытости для иностранных логистических операторов и предсказуемости деловой среды. Физическая инфраструктура создаётся всё более активно. Вместе с тем сейчас особое внимание уделяется тому, чтобы сделать эту систему настолько же удобной и привлекательной в использовании, насколько хорошо она взаимосвязана.

Будущее коридора

Объёмы грузоперевозок по Срединному коридору быстро растут. В 2024 году по этому маршруту было перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, что на 62 процента больше, чем в предыдущем году, а по прогнозам Всемирного банка, к 2030 году этот показатель достигнет 11 миллионов тонн.

Обеспечение значительной доли в этом росте требует именно того, что сейчас создаёт Туркменистан: подлинной многовекторной взаимосвязанности, мультимодальной инфраструктуры, опирающейся на каспийский порт мирового уровня, и логистических возможностей для удовлетворения всё более сложных требований к цепочкам поставок.

Страна находится на пересечении некоторых из наиболее значимых торговых потоков грядущих десятилетий, связывая Китай с Европой, Центральную Азию с Персидским заливом и Южную Азию с Кавказом.

Успех Срединного коридора в конечном итоге будет зависеть не только от объёмов грузов, но и от качества сетей, по которым они транспортируются. В этой конкуренции Туркменистан демонстрирует, что будущее взаимосвязанности принадлежит не просто странам, которые волею географии оказались на пути торговых маршрутов, а тем, кто готов инвестировать в то, чтобы эти маршруты реально работали./// nCa, 26 июня 2026 г.