Туркменистан и Украина рассмотрели двустороннее сотрудничество на политических консультациях в Ашхабаде

Туркменистан и Украина подтвердили свою заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в ходе серии дипломатических встреч и политических консультаций, прошедших в Министерстве иностранных дел Туркменистана в четверг.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Олександром Мищенко и Специальным представителем МИД Украины по связям со странами Центральной Азии Виктором Майко.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы туркмено-украинского сотрудничества, подчеркнув важность расширения взаимодействия в различных секторах и поддержания партнёрства в рамках международных организаций. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних контактов.

В тот же день состоялись туркмено-украинские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, украинскую — Александр Мищенко.

В центре внимания консультаций находились текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено укреплению договорно-правовой базы двусторонних отношений и активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Делегации также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подчеркнув важность продолжения сотрудничества в рамках международных структур, в частности, Организации Объединённых Наций.

По итогам консультаций стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного туркмено-украинского партнёрства по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес./// nCa, 26 июня 2026 г.