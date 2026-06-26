Туркменский и финские университеты установили новое академическое партнёрство

Международный университет гуманитарных наук и развития Туркменистана подписал Меморандум о взаимопонимании с Финским институтом государственного управления HAUS и Университетом прикладных наук Лауреа (Финляндия). Cоглашение было подписано в ходе онлайн-церемонии.

Меморандум определяет рамки сотрудничества в области высшего образования, научных исследований, цифровых технологий обучения, академической мобильности, а также повышения квалификации и профессиональной подготовки как преподавателей, так и студентов.

Партнёры ожидают, что данное соглашение будет способствовать реализации совместных инициатив, обмену знаниями и разработке инновационных образовательных проектов. Новое партнёрство также рассматривается как вклад в расширение международного гуманитарного сотрудничества и укрепление академических связей между Туркменистаном и зарубежными учебными заведениями.

TDH отмечает, что эта инициатива содействует реализации Стратегии развития высшего профессионального образования в Туркменистане на 2026–2052 годы, направленной на модернизацию и интернационализацию сектора высшего образования страны.

/// nCa, 26 июня 2026 г.