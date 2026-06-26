В Ашхабаде пройдет эко фестиваль «Вместе ради зеленого будущего!»

Общественная организация «Юный натуралист» приглашает жителей и гостей столицы принять участие в масштабной экологической акции, направленной на популяризацию принципов устойчивого развития и бережного отношения к природе.

Мероприятие состоится 4 июля 2026 года с 16:00 до 19:00. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: живую музыку, увлекательные экоигры для детей и взрослых, обучающие STEM-площадки, а также творческие мастер-классы.

В целях продвижения культуры осознанного потребления гостей просят принести с собой пластиковую бутылку или ненужную одежду в хорошем состоянии, которой можно будет обменяться с другими участниками (апсайклинг/своп).

Самых активных участников фестиваля ждут памятные подарки от общественной организации «Юный натуралист» и спонсоров проекта.

Место проведения: ТРЦ «Ашхабад», блок «C», 1-й этаж, творческий центр «Bilelik Hub».

Контактный телефон: +(993 64) 26-84-32

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