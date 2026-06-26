Посол Туркменистана подчеркнул рост сотрудничества в ходе визита в китайскую провинцию Хубэй

Туркменская делегация во главе с Послом Туркменистана в КНР Парахатом Дурдыевым приняла участие в серии мероприятий в китайской провинции Хубэй 24 июня 2026 г. в рамках масштабной ознакомительной программы, демонстрирующей экономический и развивающийся потенциал провинции.

По сообщению МИД Туркменистана, в рамках визита в Ухане состоялась официальная встреча, организованная секретарем партийного комитета провинции Хубэй Гуань Чжио, на которой присутствовали послы, дипломаты и представители международных организаций, аккредитованных в Китае, включая Шанхайскую организацию сотрудничества.

Выступая от имени дипломатов из 27 стран и международных организаций, посол Дурдыев выразил признательность властям провинции, Институту Синьхуа и организаторам за подготовку этой программы. Он подчеркнул многовековые цивилизационные связи между народами Туркменистана и Китая и отметил преемственность двустороннего сотрудничества.

Посол также выделил мощный импульс в туркмено-китайских отношениях, приданный политическими контактами на высшем уровне, включая состоявшийся в марте 2026 г. визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китай, где он провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Особое внимание было уделено роли провинции Хубэй в научно-техническом сотрудничестве. В качестве важных механизмов продвижения двустороннего взаимодействия были названы Туркмено-китайский научно-инновационный форум и партнерские отношения между Центром международного научно-технического обмена провинции Хубэй и Академией наук Туркменистана.

В завершение П. Дурдыев поблагодарил организаторов за предоставленную возможность глубже ознакомиться с экономическим потенциалом провинции, что, по его словам, будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. /// nCa, 26 июня 2026 г.