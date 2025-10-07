OGT 2025: 30 лет глобального энергетического диалога

АШХАБАД, 6 октября 2025 г. — Юбилейный OGT 2025 — XXX Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана» — соберёт в Ашхабаде лидеров отрасли с усиленным акцентом на заключении сделок, цифровой платформой BusinessConnect на базе ИИ и самым представительным пулом спикеров за всю историю форума. По данным организаторов, ожидается участие свыше 1 000 делегатов из 70 стран и более 100 экспонентов — это на 45% больше в годовом выражении, включая свыше 40 новых компаний и более 100 делегатов, приезжающих впервые.

Площадка для партнёрств

OGT традиционно служит воротами к возможностям энергетики Центральной Азии. В 2025 году форум делает особый акцент на деловом общении и выстраивании партнёрств, соединяя руководителей международных и национальных энергетических компаний, нефтегазовых операторов и сервисных подрядчиков с экспертами мирового уровня для предметного технического и коммерческого диалога.

BusinessConnect: ИИ-поддержка B2B

Для максимальной эффективности запускается BusinessConnect, которая анализирует профили и цели участников, подбирает наиболее релевантных партнёров и формирует персональные графики B2B-переговоров, чтобы каждая встреча была целевой, а время использовалось максимально продуктивно.

Программа и спикеры

В программе — пленарное заседание и тематические сессии по вопросам энергетического перехода, нефтехимии и удобрений, газовой инфраструктуры, сокращения выбросов и инновационных инвестиционных моделей. Среди подтверждённых участников: Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Узбекистана; Андреа Стегер, президент Международного газового союза (IGU); Ровшан Наджаф, президент SOCAR; Абдулвахит Фидан, председатель правления и генеральный директор BOTAŞ; Мохд Редхани Абдул Рахман, вице-президент по международным активам (Upstream) компании PETRONAS; Абдулла Аль Шамси, директор по развитию бизнеса XRG (ADNOC); а также старшее руководство PT Istana Karang Laut (PT IKL), Индонезия. Отдельные сессии подготовлены в партнёрстве с S&P Global Commodity Insights (Platts) и профильными ассоциациями.

Анонсы и освещение в СМИ



На форуме ожидаются анонсы и подписания соглашений, подтверждающие роль OGT как площадки для заключения сдело, которые будут освещать ведущие международные и региональные СМИ, включая bne IntelliNews, S&P Global Commodity Insights (Platts), Energy Intelligence, NewsBase, Natural Gas World, а также ближневосточные Ain Al-Alam, Elghad и Future News (Al-Mustaqbal).

О форуме OGT

На протяжении трёх десятилетий OGT объединяет в Ашхабаде представителей государственных органов, бизнеса, инвесторов и экспертного сообщества для продвижения проектов, партнёрств и долгосрочного сотрудничества в регионе и за его пределами.

Программа, регистрация и аккредитация СМИ: ogt-turkmenistan.com ///nCa, 7 октября 2025 г. (материал предоставлены Организаторами OGT 2025)