Евразийский банк развития планирует масштабное расширение за счет 11 потенциальных новых участников

Евразийский банк развития (ЕБР) продвигается к значительному расширению состава своих участников: Совет банка одобрил потенциальное вступление 11 государств. Об этом на ежегодном заседании и бизнес-форуме финансового института объявил председатель правления ЕБР Николай Подгузов.

В число перспективных новых членов входит широкий круг стран, включая Монголию, Азербайджан, Грузию, Турцию и Туркменистан, а также пять государств Персидского залива — Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Николай Подгузов охарактеризовал это расширение как ключевой шаг на пути к реализации стремления банка функционировать в качестве подлинного регионального института развития. «Открытие нашего офиса в Абу-Даби в прошлом году было неслучайным», — заявил он, отметив, что продовольственная безопасность является основным вопросом, волнующим государства Персидского залива, которые к тому же обладают значительным опытом в области ирригационных технологий. Он добавил, что, хотя не все 11 кандидатов обязательно станут полноправными участниками, в течение следующего стратегического периода к банку должны присоединиться три новых акционера.

ЕБР был учрежден как многосторонний банк развития, обслуживающий Евразийский регион. В настоящее время его государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Россия остается крупнейшим держателем акций с долей 44,79%. Напомним, что ранее Москве принадлежал контролирующий пакет (почти 66%), однако в декабре 2022 года было проведено намеренное перераспределение капитала. Этот шаг эксперты расценили как стремление размыть мажоритарный контроль со стороны РФ и снизить риски подверженности финансового института западным санкциям.

Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

К концу 2025 года совокупный инвестиционный портфель ЕБР включал 326 проектов общей стоимостью около 19,6 млрд долларов США. В число приоритетных отраслей входят транспортная инфраструктура, цифровые системы, «зеленая» энергетика, сельское хозяйство и промышленное развитие.

Стремление привлечь акционеров с Ближнего Востока рассматривается как стратегически важный шаг. Суверенные фонды благосостояния и институциональный капитал стран Персидского залива, направленные через расширенную структуру ЕБР, могли бы помочь восполнить давний дефицит инвестиций в Центральной Азии, где потребности в финансировании инфраструктуры и развития остаются весьма значительными.

Как сообщает издание Russia’s Pivot to Asia, Николай Подгузов позиционирует расширение не просто как формальное увеличение числа участников, а как структурный шаг к превращению ЕБР в эффективный мост между капиталом Персидского залива и пулом евразийских проектов. /// nCa, 30 июня 2026 г.