Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Первый этап дискуссий вокруг Срединного коридора был сосредоточен преимущественно на географическом аспекте. Чертились карты, сравнивались маршруты, а страны ранжировались в зависимости от их положения вдоль этого формирующегося евразийского транспортного коридора.

Следующий этап обсуждения должен выйти за рамки географических карт.

Транспортные коридоры конкурируют между собой не только благодаря одной географии. Они конкурируют за счет обеспечения более быстрого транзита, снижения издержек, высокой надежности, большей пропускной способности и лучшего качества обслуживания компаний, которые ими пользуются. На самом деле, когда мы говорим о «конкуренции», это не означает, что коридоры пытаются уничтожить друг друга. Это лишь означает, что они стремятся стать более привлекательными, чем альтернативные маршруты.

Ежедневно экспедиторы, судоходные компании, логистические операторы и грузовладельцы принимают тысячи решений. И вопросы, которые они ставят, носят исключительно практический характер. Где груз пойдет быстрее? Где меньше задержки на границах? Где есть свободные мощности? Где ниже операционные расходы? Где уровень неопределенности сведен к минимуму?

Именно ответы на эти вопросы — а вовсе не политические заявления или рекламные кампании — определяют, какие транспортные коридоры будут процветать.

Если смотреть на ситуацию под этим углом, Туркменистан планомерно укрепляет одну из самых сильных конкурентных позиций на всем протяжении Срединного коридора.

Пропускная способность начинается с географии

Один из самых важных, но редко обсуждаемых аспектов Срединного коридора скрыт под водной гладью Каспийского моря.

Порты не могут функционировать в отрыве от географических условий. Глубина акватории определяет коммерческую эффективность морского транспорта. Каждый сантиметр осадки судна напрямую влияет на то, сколько груза оно способно принять на борт.

Если суда не могут ходить с полной загрузкой, экономика перевозок мгновенно меняется. В последние годы в северной части Каспия наблюдается устойчивое падение уровня воды. Это создало определенные операционные трудности для портов, расположенных на мелководье, и потребовало проведения масштабных дноуглубительных работ просто для поддержания существующих мощностей.

Казахстан открыто признал наличие этой проблемы, запустив крупные дноуглубительные проекты, направленные на восстановление и расширение операционных возможностей порта Актау.

Согласно отраслевым оценкам, до завершения этих работ ограничения по осадке не позволяли более крупным судам работать с полной коммерческой загрузкой. И это вопрос не качества управления портом, а физической географии.

Туркменбаши находится в совершенно ином положении. Расположенный в более глубоководной части восточного Каспия, Международный морской порт Туркменбаши обладает естественным операционным преимуществом. Он способен принимать весь спектр судов, курсирующих в настоящее время по Каспийскому морю, без жестких ограничений по осадке, которые влияют на судоходство севернее.

Интересной иллюстрацией этого факта стала недавняя передача Азербайджаном танкера дедвейтом около 8000 тонн в состав флота Туркменистана. Подобные инвестиции отражают уверенность не только в самом судне, но и в операционной среде, в которой ему предстоит работать.

Для судоходных компаний вместимость измеряется не габаритами судна. Она измеряется тем, сколько груза это судно действительно может перевезти.

Каждое новое соединение множит ценность

В нашем предыдущем анализе мы утверждали, что именно связанность является определяющей силой транспортной системы Туркменистана. Этот тезис заслуживает более детального рассмотрения.

Специалисты в области транспортной экономики все чаще рассматривают инфраструктуру не как совокупность изолированных проектов, а как взаимосвязанные сети. Каждая дополнительная железная или автомобильная дорога, логистический центр или пограничный переход повышают ценность всех остальных элементов системы.

Новая железная дорога не просто прокладывает еще одну линию на карте — она создает дополнительные варианты маршрутизации, снижает уязвимость, повышает устойчивость и расширяет коммерческие возможности.

Именно в этом направлении Туркменистан развивает свою транспортную инфраструктуру. Множественные железнодорожные и автомобильные связи со всеми соседними странами обеспечивают необычайно плотную сеть международного доступа. Железные дороги связывают Туркменистан с Ираном, Афганистаном, Узбекистаном и Казахстаном.

Автомобильные магистрали дублируют эту многовекторную связанность, создавая альтернативы, которые становятся все более ценными в мире, где цепи поставок должны сохранять гибкость в условиях меняющихся экономических и геополитических факторов.

В последующие годы ценность этой сети, скорее всего, будет только расти.

Афганистан постепенно продвигает автодорожную инфраструктуру в направлении Ваханского коридора (перевал Вахджир) на границе с Китаем. Хотя создание прямого международного автомобильного сообщения будет зависеть от дальнейшего развития инфраструктуры и урегулирования обоснованных вопросов безопасности, стратегические перспективы здесь очевидны. В случае реализации этот маршрут создаст кратчайшее сухопутное соединение между Западным Китаем и Каспийским морем транзитом через Афганистан и Туркменистан.

Инфраструктурные проекты следует оценивать не только по тому, чего они позволяют достичь сегодня, но и по тем возможностям, которые они открывают завтра.

Скорость стала новой географией

Расстояние больше не определяет конкурентоспособность. Ее определяет время. Каждый час, проведенный в ожидании на пограничном переходе, означает потерю производительности. Каждый лишний документ увеличивает транзакционные издержки. Каждая задержка на таможне снижает привлекательность всего коридора.

Современная логистика все чаще поощряет предсказуемость, а не просто скорость. Это понимание отражено в предпринимаемых Туркменистаном усилиях по модернизации таможенного администрирования и цифровизации транспортных процедур. Международный морской порт Туркменбаши уже продемонстрировал, чего можно достичь за счет оптимизации процессов. Время таможенного оформления, измеряемое минутами, а не часами, показало, что административная эффективность может стать такой же ценной, как и физическая инфраструктура.

Эта же философия постепенно распространяется на другие пограничные переходы и транспортные объекты. Электронный документооборот, интегрированные информационные системы и гармонизированные процедуры становятся центральными элементами транспортной стратегии Туркменистана.

В современной логистике каждый сэкономленный час эквивалентен строительству новой инфраструктуры.

Конкурентоспособность строится на издержках

Транспортные операторы оценивают коридоры с точки зрения общих логистических затрат, а не отдельных расходов. Цены на топливо, транзитные сборы, время ожидания, таможенные процедуры, эффективность использования транспортных средств и административные требования — всё это формирует итоговый расчет. Такой более широкий взгляд помогает понять, почему текущее политическое направление Туркменистана имеет столь важное значение.

Страна изучает пути оптимизации транзитных сборов при одновременном продолжении упрощения административных процедур. В сочетании со сравнительно низкими ценами на топливо и непрерывными инвестициями в транспортную инфраструктуру эти меры указывают на последовательную стратегию: снижение общих затрат на перемещение товаров через территорию страны.

Цель состоит не просто в том, чтобы привлечь больше транспортных потоков. Речь идет о том, чтобы стать коридором, которому логистические операторы будут отдавать осознанное предпочтение. И это различие имеет принципиальное значение.

Подготовка к грузоперевозкам нового поколения

Транспортное планирование должно предвосхищать будущие тенденции, а не просто реагировать на текущий спрос.

Китай стремительно ускоряет внедрение электрических большегрузных автомобилей для перевозки грузов. Аналогичные процессы происходят и на других крупных рынках. Учитывая эти изменения, Туркменистан изучает практические аспекты создания зарядной инфраструктуры вдоль своих основных шоссе и автомагистралей.

Хотя эти инициативы пока находятся на стадии планирования, они демонстрируют готовность готовиться к следующему поколению грузового транспорта, а не ждать, пока изменения станут неизбежными.

Инфраструктура, создаваемая сегодня, будет определять конкурентоспособность на десятилетия вперед.

Формирующаяся логика Срединного коридора

Срединный коридор часто называют транспортным маршрутом. Однако он превращается в нечто гораздо большее — в интегрированную логистическую сеть, успех которой будет зависеть от операционной эффективности, а не от географического описания. В такой сети решающие преимущества будут принадлежать странам, способным сочетать связанность с эффективностью, пропускную способность с гибкостью, а саму инфраструктуру — с интеллектуальным управлением.

Расширяющаяся сеть железных и автомобильных дорог, портов, логистических центров и цифровых транспортных систем Туркменистана последовательно указывает именно на это направление развития.

Каждая новая инвестиция усиливает ценность тех, что были сделаны ранее. Каждое новое соединение повышает гибкость сети в целом. Каждое улучшение операционной эффективности повышает конкурентоспособность всего коридора.

История всегда вознаграждала те регионы, которые связывали рынки. Двадцать первый век вознаградит тех, кто связывает их качественнее. Именно в этом направлении Туркменистан и осуществляет свое уверенное движение. /// nCa, 30 июня 2026 г.