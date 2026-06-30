Президент Туркменистана обсудил реализацию крупных промышленных проектов с зарубежными партнерами

В понедельник, 29 июня, Президент Сердар Бердымухамедов провел серию встреч с руководителями крупных иностранных корпораций из Японии, Республики Корея и Турции, являющихся давними партнерами Туркменистана. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов и перспективы расширения долгосрочного сотрудничества в промышленном, энергетическом и строительном секторах.

Сотрудничество с Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония)

В ходе встречи с вице-президентом компании Кенджи Санадой Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что отношения между Туркменистаном и Японией, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки, носят долгосрочный, стратегический характер. На протяжении многих лет крупные японские компании успешно реализуют проекты в газовой и химической отраслях страны.

Кенджи Санада выразил признательность за созданные благоприятные условия на туркменском рынке и заверил, что «Kawasaki Heavy Industries» продолжит неуклонно выполнять все принятые на себя договорные обязательства.

Партнерство с Toyo Engineering Corporation (Япония)

На встрече с президентом и генеральным исполнительным директором компании Эйджи Хосои ключевой темой стало развитие газохимической индустрии. Главным примером успешного взаимодействия Ашхабада и корпорации послужило строительство крупнейшего в регионе газохимического комплекса — полимерного завода в поселке Киянлы.

Глава государства отметил, что масштабные программы модернизации промышленности Туркменистана открывают новые возможности для бизнеса. Он подтвердил готовность туркменской стороны рассмотреть новые предложения «Toyo Engineering» в области нефтегазовой и химической промышленности.

Проекты Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. (Республика Корея)

На встрече с председателем правления компании Джонг Вон-джу обсуждалось участие корейского бизнеса в диверсификации промышленного сектора Туркменистана. Было отмечено конструктивное партнерство в нефтегазовом комплексе и химической индустрии.

Особое внимание стороны уделили текущему флагманскому проекту — строительству комплекса по производству минеральных удобрений на базе химического завода в городе Туркменабат (Лебапский велаят). Этот объект имеет стратегическое значение: он не только обеспечит внутренний сельскохозяйственный рынок, но и существенно расширит экспортный потенциал страны.

Масштабное строительство с Çalik Holding (Турция)

Президент принял председателя Совета управляющих группы компаний Ахмета Чалыка. В ходе беседы было отмечено, что турецкие холдинги вносят весомый вклад в экономику страны, работая в энергетике, текстильной промышленности и строительстве.

В настоящее время «Çalik Holding» активно участвует в возведении ряда важных объектов промышленного и социального назначения. Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всесторонне поддерживает внедрение в совместные проекты научно обоснованных подходов, инновационных технологий и высокоэффективных экономических решений, выразив уверенность, что компания «Çalik Holding» и впредь будет эффективно осуществлять деятельность в реализации в Туркменистане государственных и регионально значимых проектов, применяя новые технологии и высокопроизводительное оборудование. Ахмет Чалык заверил в качественном и своевременном выполнении договорных обязательств.

Развитие инфраструктуры с Rönesans Holding (Турция)

На встрече с председателем правления холдинга Эрманом Ылыджаком обсуждалось участие компании в масштабной градостроительной программе Туркменистана. Было подчеркнуто, что за годы сотрудничества «Rönesans» зарекомендовал себя как надежный партнер.

В портфеле реализованных и текущих проектов холдинга в Туркменистане — крупные промышленные предприятия, объекты энергетической сферы и ключевая гражданская инфраструктура. Эрман Ылыджак подтвердил готовность компании и впредь ответственно подходить к выполнению обязательств в стране.

Все руководители зарубежных компаний также поздравили руководство страны с третьей годовщиной открытия умного города Аркадаг, и адресовали поздравления по случаю дня рождения Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.///nCa, 30 июня 2026 г.