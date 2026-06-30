Программный офис УНП ООН в Туркменистане запускает Неделю повышения осведомленности молодежи, посвященную Всемирному дню борьбы с наркотиками, расширяя возможности молодых людей для жизни без наркотиков

Ашхабад, Туркменистан, 26 июня 2026 г. – Программный офис Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Туркменистане совместно с членами Региональной молодежной сети Центральной Азии (RYNCA) в Туркменистане запустили масштабную «Неделю повышения осведомленности и здорового образа жизни молодежи» под названием «Профилактика начинается с меня», в честь Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, отмечаемого ежегодно 26 июня. Эта недельная инициатива, проходящая с 25 июня по 2 июля 2026 года в здании ООН в Ашхабаде, направлена на предоставление подросткам и молодежи в возрасте 13-18 лет знаний, навыков и мотивации для принятия обоснованных решений и ведения здорового образа жизни без наркотиков.

Программный офис УНП ООН в Туркменистане находится в авангарде этой важной кампании, осознавая глубокое влияние вовлечения молодежи на создание более безопасного и здорового общества. Ключевым аспектом инициативы является активное и восторженное участие членов RYNCA из Туркменистана, которые демонстрируют твердую приверженность просвещению сверстников и адвокации.

Неделя началась в четверг, 25 июня 2026 года, с впечатляющей Церемонии открытия и Сессии повышения осведомленности. День был посвящен вдохновляющим речам, глубоким презентациям по профилактике наркомании от членов RYNCA Рахмана Аннабердыева, Айлар Голиевой, Айлар Батыровой, Роксаны Матридаевой, Атаджана Гылыджова и Махри Атаджановой, а также увлекательным научным демонстрациям. Сессия завершилась театральным представлением от челов RYNCA, которое углубило понимание участниками рисков, связанных с наркоманией, и критической важности принятия здоровых решений.

Пятница, 26 июня 2026 года, посвященная Дню здорового образа жизни, позволила участникам активно заняться укреплением физического и психического благополучия. День начался с восстанавливающей сессии йоги под руководством Айлар Голиевой и Айпери Вепалыевой, за которой последовали основы практической самообороны от Рахмана Аннабердыева и Алланура Курбанова. Яркий «Food Fest» (фестиваль здорового питания) и мероприятия по здоровому питанию, организованные Назfрханом Реджеповым, стали особо ярким событием, где молодые участники продемонстрировали свою креативность и приверженность благополучию. Молодежь с энтузиазмом представила разнообразные полезные напитки и блюда, поделившись подробной информацией о том, как эти питательные продукты могут служить мощной альтернативой нездоровым привычкам. Они эффективно продемонстрировали, как включение такой пищи может помочь преодолеть зависимость от вредных веществ, предлагая позитивный путь вдали от соблазна вредного потребления.

«Молодые люди – это не просто участники; они являются соавторами этой инициативы, демонстрируя исключительную готовность содействовать здоровому образу жизни и играть роль проводников позитивных изменений. Их вовлеченность неоценима в нашей работе по построению устойчивых сообществ», – заявил Рустам Бабаев, И.о. главы Программного офиса УНП ООН в Туркменистане.

«Неделя повышения осведомленности и здорового образа жизни молодежи» продолжится более насыщенными мероприятиями в ближайшие дни, включая сессии по «Креативности и эмоциональному благополучию» в понедельник, 29 июня 2026 года, и фокус на «Голосах молодежи» и Церемонии закрытия в четверг, 2 июля 2026 года. Эти предстоящие мероприятия позволят глубже изучить такие темы, как арт-терапия, конкурсы логотипов, дебаты – все это направлено на расширение возможностей молодых людей и укрепление их лидерских качеств.

Эта инициатива подчеркивает приверженность УНП ООН поддержке молодежи Туркменистана на пути к здоровому будущему без наркотиков, формируя поколение, которое осведомлено, имеет расширенные возможности и активно способствует позитивному социальному развитию.

О Региональной молодежной сети Центральной Азии (RYNCA): RYNCA – это сеть молодых лидеров из стран Центральной Азии, приверженных продвижению профилактики наркомании, здорового образа жизни и позитивных социальных перемен в своих сообществах. ///ООН Туркменистан, 29 июня