Китай запускает платформу грузовых локомотивов с комбинированными силовыми установками для горнодобывающих железных дорог Центральной Азии

Китайский государственный производитель подвижного состава CRRC представил новую платформу грузовых локомотивов, предлагающую три различных варианта силовых установок на едином шасси. Такой конструкторский подход ориентирован непосредственно на горнодобывающие железные дороги стран Центральной Азии, где устаревающий дизельный парк и ненадежная электросетевая инфраструктура ранее сдерживали процессы декарбонизации.

Платформа, получившая на внутреннем рынке название XUANKUN, а на международном — VELFORCE, была представлена на 9-й выставке «Китай-Евразия» в Урумчи. Она выпускается в трех конфигурациях: полностью аккумуляторная, на водородных топливных элементах и дизель-аккумуляторный гибрид — причем все они созданы на базе одинакового кузова, тележек и кабины. Диапазон мощности различных модификаций составляет от 1000 до 2000 кВт, что покрывает потребности в тяжелых грузоперевозках на внутризаводских путях рудников, портовых маневровых работах и рудовозных линиях.

Практическая значимость использования единого шасси заключается в том, что оператор парка может задействовать различные типы силовых установок на одном маршруте без необходимости разделять программы технического обслуживания, менять номенклатуру запасных частей на складах или переобучать локомотивные бригады под отдельные семейства поездов. Например, оператор в Казахстане может использовать водородную модификацию для дальних экспортных перевозок, а аккумуляторные локомотивы — для маневровых работ на станциях, применяя при этом одни и те же деповские инструменты и технические регламенты для обоих типов машин.

По заявлению CRRC, гибридный вариант снижает выбросы оксидов азота на 45%, углеводородов — на 73%, оксида углерода — на 83% по сравнению с традиционными локомотивами, сокращая при этом выбросы углекислого газа примерно на 374 тонны на одну единицу техники в год. Аккумуляторная и водородная модификации обеспечивают нулевой уровень прямых выбросов, хотя общие показатели углеродного следа (от источника энергии до колес) будут сильно зависеть от структуры энергобаланса, используемого для выработки электроэнергии и производства водорода в каждой конкретной стране. Это немаловажный фактор, учитывая, что большая часть электрогенерации в Центральной Азии по-прежнему базируется на ископаемом топливе.

Презентация в Урумчи состоялась неслучайно. Выставка «Китай-Евразия» фактически служит торговой платформой инициативы «Один пояс, один путь», а собравшиеся представители железнодорожного и горнодобывающего секторов стран Центральной Азии составляют целевой рынок CRRC для серии VELFORCE. Наряду с новой локомотивной платформой корпорация CRRC продемонстрировала эталонный экспортный локомотив для Узбекистана, тяжеловесные полувагоны-хопперы для перевозки угля и двухъярусные контейнерные платформы, что подчеркивает масштаб ее экспансии на евразийский грузовой коридор.

Главный инженер Национальной железнодорожной администрации Китая Тянь Цзюнь в ходе презентации высоко оценил платформу, отметив ее адаптивность к различным сценариям эксплуатации и соответствие концепции развития «зеленого» железнодорожного транспорта на евразийских маршрутах. Генеральный директор CRRC Ван Фэн назвал запуск линейки Xuankun отправной точкой для системной, брендированной и международно ориентированной программы создания локомотивов на новых источниках энергии.

Корпорация CRRC шла к созданию этого продукта несколько лет. В июне 2023 года компания перевела свой первый тепловоз на водородную тягу, а в марте 2024 года мощный водородный маневровый локомотив успешно провел состав весом 10 000 тонн по железной дороге Синьшо, что стало знаковым испытанием. Проект VELFORCE аккумулирует эти демонстрационные технологии, но переупаковывает их в серийную коммерческую линейку продуктов с четко определенной стратегией продаж.

При этом ключевые коммерческие вопросы пока остаются открытыми. К ним относятся стоимость единицы техники для каждого варианта, практические аспекты логистики водородного топлива на рынках без развитых сетей распределения, а также долгосрочные эксплуатационные характеристики аккумуляторных батарей в условиях сильной запыленности и экстремальных температур, характерных для горнодобывающих предприятий Казахстана и соседних государств. Тем не менее, данная платформа предлагает жизнеспособный путь к модернизации тягового состава, который не требует от операторов жесткой привязки всего транспортного коридора к какому-то одному типу инфраструктуры еще до того, как первый локомотив тронется с места. /// nCa, 30 июня 2026 г. (фото – dknews.kz)