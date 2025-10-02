ВОЗ проводит стратегический круглый стол по внедрению программы «Иммунный патруль» в Туркменистане

Ашхабад, 1 октября 2025 г. – В здании ООН в Ашхабаде состоялся круглый стол, посвящённый вопросам внедрения цифровой программы ВОЗ для детей «Иммунный патруль», направленной на обучение детей основам иммунитета, гигиены и профилактики заболеваний.

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, ЮНИСЕФ в Туркменистане и Странового офиса ВОЗ в Туркменистане. Целью мероприятия была координация усилий по интеграции «Иммунного патруля» в школьную программу Туркменистана.

Мероприятие проводилось в рамках совместного проекта ВОЗ и Европейского Союза для стран Центральной Азии по ответным мерам на кризис COVID-19 (фаза II) под эгидой инициативы Регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ #Youth4Health, которая способствует вовлечению молодежи в медицинское просвещение посредством цифровых инноваций.

В ходе круглого стола участники обсудили ряд ключевых приоритетов, включая создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей Министерства образования и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, для надзора за внедрением и интеграцией цифрового инструмента «Иммунный патруль» в национальную учебную программу. Они также обсудили национальный план действий по поэтапному внедрению, официальный запуск образовательной программы ВОЗ для детей и пилотное тестирование офлайн-версии для скачивания в целях повышения доступности. Кроме того, было запланировано проведение обучающих семинаров для учителей в текущем учебном году для обеспечения эффективного использования инструмента в классах. Участники также рассмотрели достигнутый прогресс, обсудили стратегии внедрения и согласовали конкретные дальнейшие шаги по расширению охвата инструмента в пилотных школах.

«Иммунный патруль» предлагает увлекательную, удобную для детей платформу, которая обучает основным понятиям здоровья посредством интерактивной игровой практики. Поскольку Туркменистан продолжает уделять первостепенное внимание медицинскому образованию, эта инициатива представляет собой перспективную инвестицию в благополучие и развитие научной грамотности самых юных граждан страны.

«Иммунный патруль» представляет собой интерактивную и научно обоснованную платформу, знакомящую детей с ключевыми понятиями здоровья, такими как иммунитет, гигиена и профилактика заболеваний. Интеграция проекта в систему образования Туркменистана отражает стратегическую приверженность повышению медицинской грамотности с раннего возраста. Предоставляя учащимся необходимые знания и навыки, эта инициатива способствует воспитанию более здорового и информированного поколения, готового принимать ответственные решения относительно своего благополучия. ///nCa, 2 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)