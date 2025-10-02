Делегация Туркменистана приняла участие в форуме по профилактике рака шейки матки

С 30 сентября по 2 октября 2025 года в Скопье, Северная Македония, состоялся пятый ежегодный Форум Регионального Альянса по профилактике рака шейки матки в Восточной Европе и Центральной Азии. Форум, организованный при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), предоставил странам региона платформу для обмена опытом и укрепления национальных стратегий в области профилактики заболевания.

В работе Форума приняла участие делегация экспертов из Туркменистана, представляющая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности. Визит организован при поддержке Представительства ЮНФПА в Туркменистане с целью обмена опытом в области профилактики рака шейки матки и укрепления национальных стратегий по борьбе с этим заболеванием.

Участие туркменских специалистов в данном мероприятии позволило им ознакомиться с передовыми практиками и новейшими подходами, применяемыми в других странах региона. Обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и налаживание профессиональных контактов способствуют повышению квалификации национальных кадров и совершенствованию методов профилактики и лечения рака шейки матки. Данное событие еще раз подчеркнуло приверженность Туркменистана и ЮНФПА общей цели по искоренению рака шейки матки.

***

Региональный Альянс по профилактике рака шейки матки в Восточной Европе и Центральной Азии — это платформа для сотрудничества, где страны обмениваются опытом в борьбе с этим заболеванием. Ежегодный Форум выступает в качестве ключевого мероприятия для обсуждения и укрепления национальных стратегий. Мероприятие проводится при поддержке таких партнеров, как ЮНФПА, MSD Roche и Abbott. ///nCa, 2 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)