Благотворительный Фонд имени Г.Бердымухамедова запускает проекты социальных объектов в Ашхабаде и строительству мечети в Азербайджане

1 октября состоялась церемония подписания контрактов между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и частными компаниями Туркменистана «Sport ýyldyzy» и «Aga-gurluşyk».

Согласно подписанным документам, в Ашхабаде будут реализованы крупные проекты в сфере строительства и реконструкции объектов социального и духовного назначения.

Так, предприятию «Sport ýyldyzy» поручено проведение модернизации зданий творческого центра «Jahan» и возведение на его территории современного многопрофильного спортивного комплекса. Также компания выполнит проект реконструкции мечети «Şehitler» и благоустройство прилегающих к ней территорий.

В свою очередь, частное предприятие «Aga-gurluşyk» займётся подготовкой проекта и строительством мечети в городе Физули Азербайджанской Республики. Данный объект будет возведён в дар Туркменистана Азербайджану. ///nCa, 2 октября 2025 г.