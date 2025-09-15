Компания «Ojar Aziýa» – спонсор Инвестиционного Форума Туркменистана TIF 2025

ИП «Ojar Aziýa» – ведущая компания строительного сектора Туркменистана, успешно реализующая проекты с 2008 года, и имеет колоссальный опыт по строительству зданий и сооружений, а также в производстве качественных материалов и предоставлении техники и транспортных услуг. Компания «Оджар Азия» имеет современное производство и автопарк из более 400 единиц техники.

За годы деятельности предприятие зарекомендовало себя высоким качеством, современными технологиями и оперативным исполнением работ. Среди завершённых объектов можно отметить первую очередь строительства проспекта Акхана и внутренних автомобильных дорог в городе Аркадаг (2024 г.), а также возведение комплекса из 59 двухэтажных современных жилых домов в городе Мары (2024 г.).

В числе текущих проектов — вторая очередь строительства дорожной сети Аркадага, возведение складского комплекса на территории станции Тургунды в Афганистане (2024–2026 гг.), строительство дорог и парковых зон в жилых массивах Гуртлы и Парахат–7 в Ашхабаде, реконструкция крупных проспектов столицы, а также вторая очередь жилого комплекса в Мары.

Планируемые инициативы включают скоростную автомагистраль Серахс–Мары–Серхетабат, Дворец торжеств в Гуртлы и Парахат–7, а также Центры торговли и обслуживания автомобилей в Ашхабаде и регионах. ///nCa, 15 сентября 2025 г. (материал предоставлен организаторами TIF 2025)