TOYO и Rönesans приступят к первому этапу капитального ремонта ключевого газохимического комплекса в Туркменистане

Японская инжиниринговая корпорация Toyo Engineering Corporation (TOYO) в партнерстве с Rönesans Endüstri Tesisleri (RET) — дочерней компанией турецкого холдинга Rönesans Holding — получила контракт на первую фазу проекта капитального ремонта крупного газохимического комплекса. Заказчиком выступает Государственный концерн «Туркменхимия» (Turkmenhimiya), государственное предприятие, отвечающее за производство и распределение химической продукции в стране.

Проект направлен на модернизацию и капитальный ремонт Полимерного завода в Киянлы, расположенного в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята. Этот комплекс, введенный в эксплуатацию в 2018 году в рамках проекта стоимостью 3,4 миллиарда долларов США, был построен с участием TOYO, а также южнокорейских компаний LG International Corp и Hyundai Engineering.

Как отмечается в пресс-релизе компании TOYO, контракт знаменует собой первый практический шаг в реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между TOYO и концерном «Туркменхимия» в августе 2024 года. Документ ориентирован на совместные инвестиционные проекты в сфере газопереработки.

Согласно условиям контракта, TOYO возьмет на себя детальное планирование, проектирование и частичную закупку оборудования и материалов для ключевых подразделений: установки газоразделения (мощностью 5 миллиардов кубометров в год), установки производства этилена (около 400 тысяч тонн в год) и установки производства полипропилена (81 тысяча тонн в год).

В свою очередь, Rönesans будет отвечать за капитальный ремонт установки производства полиэтилена высокой плотности и вспомогательных инженерных систем.

Завершение проекта намечено на 2028 год, что позволит повысить эффективность, надежность и производительность комплекса, способствуя росту нефтехимического сектора Туркменистана.

Компания TOYO, основанная в 1961 году, накопила обширный опыт, построив 46 нефтехимических и удобренческих заводов в регионе СНГ и соседних странах. «TOYO стремится внести вклад в развитие химической промышленности Туркменистана, опираясь на свой опыт в строительстве газохимических и удобренческих заводов для будущих проектов в стране», — говорится в заявлении компании. ///nCa, 2 сентября 2025 г.