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ЭСКАТО ООН: В 2024 году приток инвестиций в новые проекты в Северной и Центральной Азии вырос на 27%

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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при ООН опубликовала доклад об инвестициях в регионе за 2024 год.

С полным текстом доклада «Foreign direct investment trends and outlook in Asia and the Pacific 2024/2025» (Тенденции и перспективы прямых иностранных инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024/2025 гг.) можно ознакомиться здесь: https://unescap.org/kp/2024/foreign-direct-investment-trends-and-outlook-asia-and-pacific-20242025#

Приток инвестиций в проекты, реализуемые с «нуля» (greenfield инвестиции) в Северную и Центральную Азию вырос на 27% до 24,8 млрд долларов США. Странами, получившими основную часть ПИИ в новые проекты в регионе, были Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан.

Отток капитала из субрегиона резко сократился в 2024 году после восстановления в 2023 году.

Объем внешних инвестиций сократился на 58% до 2,3 млрд. долларов США, при этом 90%, или 2,1 млрд. долларов США, поступили из Российской Федерации. Из них инвесторы из Российской Федерации вложили 847 млн. долларов США в угольный, нефтегазовый секторы Индии и Беларуси. Другими источниками внешних инвестиций в новые проекты в регионе были Грузия (105 миллионов долларов США), Азербайджан (76 миллионов долларов США), Казахстан (47 миллионов долларов США) и Армения (7 миллионов долларов США).

В докладе отмечено, что ситуация с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает быстро развиваться на фоне глобальной экономической неопределенности, геополитических сдвигов и технологических преобразований. Несмотря на то, что в 2024 году наблюдалось некоторое замедление инвестиционных потоков после рекордных показателей 2023 года, регион продемонстрировал удивительную устойчивость и сохранил свои позиции в качестве главного направления для международного капитала.

Субрегион Северной и Центральной Азии включает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию, Таджикистан. ///nCa, 30 декабря 2024 г.

 

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