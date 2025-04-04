В Туркменистане подведут итоги конкурса “Франкофония 2025”

5 апреля в 14:00 в Большом зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоится торжественная церемония закрытия Праздника Франкофонии 2025, который в течение месяца проходил по всей стране.

В программе — финалы конкурсов по песенному исполнению, письменному творчеству и устному правописанию, а также церемония награждения победителей Олимпиад по французскому языку среди школ.

Каждый год, это мероприятие организуется совместно Французским институтом при Посольстве Франции и Министерством образования Туркменистана при поддержке посольств стран — членов Международной организации Франкофонии, Армении, Румынии, Украины, Делегации Европейского Союза, ЮНИСЕФ, и частных партнеров: Bouygues Turkmen, TotalEnergies, магазинов Lacoste, Alliance / Boutique de Paris, Swissbest, Eurocosmetics, Bossan Concept, салона Dessange, и кафе La Tartine, которые предоставляют призы для лауреатов.

2025 год имеет особое значение, так как знаменует 30-летие преподавания французского языка в Туркменистане.

После визита президента Франции Франсуа Миттерана в апреле 1994 года, ставшего первым визитом главы западного государства в независимый Туркменистан, французский язык был введен в программы высшего и среднего образования.

В честь этой годовщины Посольство Франции организует этим летом стажировку для преподавателей французского языка из университетов Туркменистана, в языковом центре Francophonia, в Ницце.

Посольство Франции также окажет поддержку поддержку 10 школам в велаятах, подарив комплекты книг с адаптированной классической и современной литературой. ///Французский Институт в Туркменистане