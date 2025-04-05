Самаркандский климатический саммит: Центральная Азия ищет пути к устойчивому развитию

4 апреля в Самарканде состоялся международный климатический форум «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация во имя общего процветания». Председательствовал на форуме Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В работе форума участвовали Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Татьяна Молчан, Исполнительный директор Программы по населённым пунктам Анаукладия Россбах, Исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахим Тиау, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Ивана Живкович, вице-президент Европейского инвестиционного банка Кириакос Какурис и другие.

С видеообращением к участникам форума обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Сотрудничество по всей Центральной Азии имеет важное значение. Региональные действия должны дополняться глобальными. Новые национальные планы по климату, которые должны быть представлены в этом году, должны предусматривать ограничение глобального повышения температуры до 1,5 градусов Цельсия, как и было обещано. И охватывать все выбросы и экономику в целом. G20 должна стать лидером. Это возможность объединить стратегии перехода к энергетике и приоритеты устойчивого развития с мерами по борьбе с изменением климата – для привлечения инвестиций и обеспечения процветания и безопасности. Я призываю все страны воспользоваться этим», – подчеркнул Гутерриш.

На самаркандский климатический саммит собралось свыше 2 тысяч делегатов, включая руководителей национальных и глобальных экологических организаций, международных структур, экспертов, учёных и журналистов, представителей бизнеса.

В соответствии с повесткой дня были обсуждены актуальные климатические вызовы, стоящие перед Центральной Азией, рассмотрены вопросы экологической устойчивости, «зелёного» экономического развития и регионального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Во второй день, 5 апреля, в рамках форума состоялись специализированные сессии:

«Зелёная экономика как путь к устойчивому развитию»;

«Сохранение биологического разнообразия и природных экосистем Центральной Азии в ответ на климатические вызовы»;

«Чистая энергетика: основа устойчивого и экологичного развития»;

«Интег­рированное управление водными ресурсами в условиях изменения климата в Центральной Азии»;

«Молодёжь: смотрим в будущее с оптимизмом»;

«Устойчивые города и климатические проблемы: комплексное планирование и управление»;

«Научные подходы и инновационные решения проблемы изменения климата: глобальные вызовы и местные стратегии».

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация во имя общего процветания»

Уважаемый Президент Республики Узбекистан! Уважаемые главы государств Центральной Азии и руководители Европейского Союза!

Проблемы, связанные с изменением климата, традиционно занимают особое место в рамках формата «Центральная Азия–Европейский Союз». Считаю, что наша задача сегодня – дать главные, приоритетные ориентиры сотрудничества и создать твёрдые предпосылки для их осуществления.

В целом мы рассматриваем Евросоюз как перспективного партнёра по принципиальным вопросам климатической повестки. Основой для такого сотрудничества является наша совместная приверженность опорным международным конвенциям, договорам и соглашениям в первую очередь Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению.

Важнейший вопрос – декарбонизация и сокращение метановых выбросов. За последнее время на этом пути Туркменистаном сделано немало крупных практических шагов.

В 2023 году создана Комиссия по сокращению выбросов метана. В декабре того же года было официально объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству. Правительство приняло Дорожную карту международного сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами и международными организациями по сокращению выбросов метана в атмосферу. В результате, только к концу 2024 года выбросы метана в Туркменистане сокращены на 11 процентов, что выше запланированного уровня.

Важным аспектом сотрудничества является реализация экологических инициатив Туркменистана. Они общеизвестны и носят как региональный, так и глобальный характер.

В их числе создание Регионального центра по климатическим технологиям и подготовка Программы перехода к циркулярной экономике. Рассчитываем на поддержку Евросоюза в процессе их имплементации.

Приоритеты партнёрства с ЕС включают «зелёный переход» в энергетике, промышленности, транспорте и других важных областях экономики, связанных с производством и жизнеобеспечением.

Приглашаем Европейский Союз к предметной и долгосрочной совместной работе. Предлагая активизировать диалог по «зелёной» тематике, считаем целесообразным выделить его в отдельное направление деятельности нашего формата и приступить к выработке конкретных планов взаимодействия уже на ближайшее будущее.

Говоря о насущных вопросах, особо выделил бы водную проблематику.

Для нашего региона она имеет принципиальное значение, и здесь технологическое и методическое содействие Евросоюза может позитивно повлиять на решение существующих сложностей.

Позиция Туркменистана в вопросах водной политики в регионе известна. Они должны решаться на основе трёх ключевых принципов: соблюдение международного права; взаимный учёт интересов; привлечение международных организаций, и в первую очередь ООН.

В целях сохранения и упрочения добрососедства, развития и сотрудничества в Центральной Азии, налаживания механизма водопользования из трансграничных рек региона, Туркменистан предложил Генассамблее ООН рассмотреть инициативу о создании Регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии.

Один из ключевых вопросов экологического, социально-экономического и гуманитарного благополучия в ­регионе – спасение Арала. Туркменистан рассчитывает на более конкретное и целенаправленное международное обсуждение этой проблемы, в том числе выработку мер поддержки деятельности Международного Фонда спасения Арала на основании соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Предлагаем вместе настойчиво добиваться полной имплементации этих документов.

В заключение позвольте ещё раз поблагодарить Президента Узбекистана уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева за прекрасную организацию Саммита, весь народ братского Узбекистана – за гостеприимство и тёплый приём.

Узбекистан планирует довести долю энергии, получаемой из ВИЭ, до 54%

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в прошлом году впервые среднемировая температура повысилась более чем на 1,5°C. Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Президент заявил, что негативные последствия климатических изменений уже ощущаются повсеместно — от масштабных лесных пожаров и опустынивания до дефицита водных ресурсов и ухудшения качества воздуха. В ответ на эти вызовы, страны Центральной Азии выработали и утвердили региональную Стратегию по адаптации к изменению климата.

Шавкат Мирзиёев особо отметил эффективное сотрудничество с европейскими партнёрами в таких сферах, как восстановление экосистем Аральского моря, развитие чистой энергетики и рациональное использование воды. Президент выразил заинтересованность в дальнейшем углублении партнёрства с Евросоюзом, лидером в борьбе с климатическими изменениями.

В своём выступлении лидер Узбекистана связал климатические проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью. Более 20% земель региона подвержены деградации, и при отсутствии необходимых мер урожайность может снизиться на треть в течение 25 лет. В этой связи он предложил объединить научные усилия в рамках программы «Горизонт – Европа» для повышения устойчивости аграрного сектора.

Отдельное внимание было уделено вопросам перехода к «зелёной» экономике и развитию возобновляемых источников энергии. В ближайшие пять лет Узбекистан планирует довести долю энергии, получаемой из ВИЭ, до 54%, что позволит сократить выбросы парниковых газов на 16 млн тонн. Президент подтвердил приверженность Узбекистана выполнению обязательств по Парижскому соглашению – снижению выбросов на 35%.

Также Мирзиёев предложил создать в Ташкенте Секретариат инициативы ЕС «Вода – Энергия – Изменение климата» для привлечения инвестиций и технологий.

Он сообщил о мерах по водосбережению, предпринимаемых на реках Амударья и Сырдарья. Эти меры включают бетонирование ирригационных сетей и внедрение водосберегающих технологий на 2 млн га орошаемых земель, что составляет почти половину орошаемых земель в Узбекистане. В 2024 году эти меры позволили сэкономить около 8 млрд кубометров воды.

Для дальнейшего продвижения этого направления Президент предложил запуск Региональной программы по водосбережению и проведение Международного форума в Приаралье. Также была выражена заинтересованность в сотрудничестве с ЕС в рамках программы «Коперник» для спутникового мониторинга ледников и оценки климатических рисков.

Казахстан создаст Международный фонд по биоразнообразию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул серьёзность климатических вызовов, с которыми сталкивается Центральная Азия. По его словам, в этом регионе температура повышается в два раза быстрее, чем в среднем по планете, что вызывает масштабное таяние ледников, опустынивание и нарастающий дефицит водных ресурсов.

«Сложившаяся ситуация требует скоординированных действий всех стран региона. Нам необходимо найти баланс между экономическим ростом и реализацией климатической повестки», – отметил глава государства.

Президент сообщил о ряде национальных инициатив в этой сфере: по всей территории Казахстана планируется посадка деревьев, действует программа по защите лесов, а также реализуется экологическая кампания «Таза Қазақстан», направленная на формирование экологического сознания, особенно среди молодёжи. Особо было отмечено совместное с Узбекистаном озеленение дна высохшего Аральского моря.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает зелёный переход как стратегический приоритет. В числе ключевых проектов – производство «зелёного» водорода, развитие ветряной и солнечной энергетики. Также он напомнил о значении Казахстана как одного из крупнейших производителей урана, на долю которого приходится около 40% мирового объёма. Это важный вклад, учитывая, что почти 10 % мировой электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях.

В целях повышения энергетической безопасности и снижения выбросов страна планирует строительство своей первой атомной электростанции.

Президент отметил, что казахстанские степи обладают высоким потенциалом для углеродного земледелия, восстановления экосистем и развития устойчивого сельского хозяйства.

Значительные запасы критически важного сырья, включая редкоземельные элементы, позволяют стране участвовать в создании чистых технологий и полного производственного цикла.

Важное внимание было уделено водной проблематике: за последние 20 лет доступность воды на душу населения снизилась на 30%, при этом 70% водных ресурсов региона являются трансграничными. Президент призвал к международной поддержке в развитии технологий водосбережения и мониторинга. Он также выступил с инициативой создания Центральноазиатского водно-энергетического партнёрства.

Токаев отдельно остановился на вопросах биоразнообразия, объявив о создании в Казахстане Международного фонда биоразнообразия при Президенте, который займётся защитой уникальных и исчезающих видов региона.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатические цели требуют масштабного государственного и частного финансирования. «Это позволит снизить риски необходимости работы по смягчению последствий, инвестировать в «зеленую» энергетику и построить прибыльную устойчивую экономику. В противном случае переход к углеродной нейтральности будет поставлен под угрозу. Чтобы предотвратить это, мы должны удвоить наши усилия, умножить и расширить наше партнерство. Ни одна страна не сможет пройти столь долгий и сложный путь в одиночку», – заключил Президент Казахстана.

Кыргызстан предложил шаги по расширению доступа к климатическому финансированию

Тему климатического финансирования поднял также Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Жапаров подчеркнул, что на войны и конфликты государствами направляются миллиардные и триллионные суммы финансирования, тогда как на борьбу с изменением климата и охрану окружающей среды выделяются несопоставимо меньшие средства. При этом процесс получения климатического финансирования до сих пор остаётся сложным. Финансовые ресурсы распределяются через большое количество различных фондов и банковских структур.

В целях их эффективного и справедливого распределения Садыр Жапаров предложил следующее:

Направлять климатическое финансирование прежде всего на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых развивающихся стран, испытывающих нехватку собственных ресурсов, технологий и финансов для смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и обеспечения зелёного перехода;

При рассмотрении глобальных климатических инициатив учитывать не только интересы малых островных государств и наименее развитых стран, но и горных развивающихся стран;

Усилить участие европейских партнёров в поддержке стран Центральной Азии — как в части климатического финансирования, так и в вопросах внедрения передовых технологий;

Поддержать инициативу Кыргызстана по обмену внешнего долга на проекты, направленные на климатическое и устойчивое развитие, к реализации которой уже подключился Европейский союз.

Жапаров выделил остроту проблемы таяния ледников. «За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%, а к 2100 году мы можем лишиться более половины их объёма», — сказал он, подчеркнув, что республика привержена активной программе действий по борьбе с изменением климата.

В соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами, Кыргызстан планирует к 2030 году сократить выбросы на 16 % по сценарию «бизнес как обычно», а при наличии международной поддержки — на 44 %.

В рамках усилия по достижению углеродной нейтральности страна, за последние четыре года в Кыргызстане введено в эксплуатацию 18 малых ГЭС.

Жапаров также рассказал о международных мероприятиях, которые пройдут в рамках Горного пятилетия (2023–2027 годы), объявленного ООН по инициативе Кыргызстана.

Так, 24–25 апреля 2025 года в Кыргызстане состоится международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития»; в 2026 году — пре-саммит в Нью-Йорке; в 2027 году — Второй глобальный горный саммит «Бишкек+25», на котором будут подведены итоги и определены дальнейшие шаги по сохранению горных экосистем.

Таджикистан: сохранение ледников и развитие «зелёной» энергетики — ключ к климатической устойчивости региона

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что ежегодный дефицит финансирования климатических программ в Таджикистане превышает 400 миллионов долларов, а при возникновении масштабных последствий эта сумма может достигать 1,5 миллиарда. В такой ситуации, по словам Президента, только консолидированные усилия стран Центральной Азии при поддержке международного сообщества смогут обеспечить эффективный ответ на климатические угрозы.

Особое внимание Эмомали Рахмон уделил теме «зелёной» энергетики как ключевого направления устойчивого развития. Он отметил, что Таджикистан уже сегодня производит 98% электроэнергии за счёт гидроэнергетики, и по доле энергии из возобновляемых источников занимает шестое место в мире. К 2032 году страна планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии, что станет важным вкладом в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Президент также напомнил о критической роли таджикских ледников, которые обеспечивают 60% водных ресурсов всей Центральной Азии. Однако климатические изменения угрожают этим природным источникам: за последние 50 лет в стране полностью растаяли около 1300 из 14 тысяч ледников. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, ведь ледники играют не только водообеспечивающую, но и климаторегулирующую роль в регионе.

Эмомали Рахмон напомнил, что по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, а 21 марта — Всемирным днём ледников. В этом контексте он пригласил участников форума принять участие в первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая пройдёт в мае этого года в Душанбе. ///nCa, 5 апреля 2025 г. (фото – официальные вебсайты президентов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана/TDH)