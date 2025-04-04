Инвестиции, транспорт, энергетика: Президент Туркменистана обсудил с главой ЕБРР перспективы партнерства

3 апреля, в Самарканде, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

В ходе беседы Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уделяет особое внимание международному партнерству, в том числе взаимодействию с ведущими финансовыми институтами. В этом контексте было подчеркнуто эффективное и многолетнее сотрудничество страны с ЕБРР.

Глава ЕБРР, в свою очередь, высоко оценила уровень экономического развития Туркменистана и подтвердила заинтересованность банка в дальнейшем расширении взаимовыгодных контактов.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам международной транспортной логистики. Президент Туркменистана подчеркнул стратегическую значимость проектов по созданию транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад и выразил готовность рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в этих инициативах.

Еще одним важным направлением сотрудничества выступает энергетический сектор. Глава государства отметил, что наряду с диверсификацией традиционной энергетики Туркменистан активно развивает «зеленую» энергетику, уделяя внимание внедрению экологически чистых технологий. В этой сфере также рассматриваются возможности сотрудничества с ЕБРР.

Туркменистан придает большое значение развитию сельскохозяйственной отрасли, в частности, экономному и рациональному использованию водных ресурсов. В данной связи подчёркивалось, что Туркменистан поддерживает сотрудничество профильных ведомств с ЕБРР по строительству ирригационных сооружений и внедрению высокотехнологичного спецоборудования.

Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса и высказал поддержку новым формам сотрудничества между национальными банками, частным сектором и Европейским банком реконструкции и развития. Он отметил целесообразность активизации финансово-кредитных и консультационных услуг, что будет способствовать укреплению предпринимательской среды в стране.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную готовность к углублению партнерства. ///nCa, 4 апреля 2025 г.