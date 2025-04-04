ЮНИСЕФ и Министерство образования начинают реализацию программы «Зеленая школа» в Туркменистане

На прошлой неделе ЮНИСЕФ и Министерство образования подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации совместной программы «Зеленая школа» в Туркменистане. Эта инициатива направлена ​​на преобразование участвующих школ в устойчивую, энергоэффективную среду обучения. Эта инновационная программа, первая в своем роде в Центральной Азии, позволит учащимся и преподавателям решать вопросы климата, через продвижение креативного подхода, экологического активизма и устойчивого развития.

Программа «Зеленая школа» трансформирует образование, внедряя принципы устойчивого развития во все аспекты школьной жизни: от интерактивного образовательного процесса до энергоэффективности образовательных учреждений. Она направлена ​​на создание вдохновляющего учебного пространства, позволяющего детям создавать творческие решения экологических вызовов, изучать энергоэффективность, экологическую устойчивость и развивать большее чувство ответственности по отношению к природе. Инициатива станет междисциплинарным, целостным, ориентированным на учащихся компонентом системы образования, охватывающим как дошкольные учреждения, так и высшие учебные заведения, гарантируя, что борьба с изменением климата станет обучением в течение жизни.

Модель «Зеленая школа» разработана таким образом, чтобы быть экономичной, экологически выгодной и адаптируемой к конкретному контексту. Она сократит углеродный след школ и создаст более здоровые пространства для обучения. Учителя пройдут обучение по интеграции климатического образования в учебные программы и преподавание в классах, в то время как студенты будут руководить проектами по сокращению отходов, возобновляемой энергии и сохранению экосистем. Успешная реализация Программы приведет к получению Сертификата «Зеленой Школы».

«Эта инициатива отражает приверженность Туркменистана Целям устойчивого развития и его активный подход к построению сообществ, устойчивых к изменению климата. Она также подчеркивает общее видение ЮНИСЕФ и Министерства образования как движущей силы устойчивого развития. Вместе мы гарантируем, что дети и молодежь в Туркменистане не только будут готовы к будущему, но и будут активно его формировать», – сказала Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 4 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)