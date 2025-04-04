Туркменское кино покоряет Бухарест: культурный обмен в рамках Года мира и доверия

2 апреля 2025 года в Бухаресте состоялось открытие Дней туркменского кино, организованных Посольством Туркменистана в Румынии в кинозале Национального музея румынского крестьянства. Кинопоказ проходит в рамках празднования Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Румынии, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, представители научной и творческой интеллигенции, а также граждане и студенты Туркменистана в Румынии.

Мероприятие открылось показом фильмов Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана: «Дарагт» («Дерево») туркменского режиссера Сахысалиха Байрамова и «Композитор» режиссера Максата Гылыджова.

С приветственной речью к собравшимся обратились Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев и Генеральный директор Национального музея румынского крестьянства Вирджил-Стефан Нитулеску.

В своем обращении Посол поблагодарил румынскую сторону за помощь в организации и проведении первого показа туркменских фильмов в Румынии. Он отметил, что сегодня кино играет огромную роль в современном обществе, а показ туркменских фильмов станет еще одним шагом на пути сближения культур Туркменистана и Румынии.

В свою очередь В.Нитулеску поблагодарил Правительство Туркменистана за прекрасную возможность еще ближе познакомиться с туркменской культурой, кинематографией и выразил готовность к углублению межкультурного диалога.

На второй день кинопоказа 3 апреля были показаны фильмы «Красное курте» режиссера Сахысалыха Байрамова и «Красное яблоко» режиссера Хеким Аловова. Киноленты являются экранизацией лиричной легенды, упомянутой в произведениях Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Фильмы повествуют о туркменских национальных традициях и ценностях, воспевая честность и трудолюбие туркменского народа. ///nCa, 4 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)