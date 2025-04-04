Президент Туркменистана встретился в Самарканде с узбекским коллегой

3 апреля, в рамках рабочего визита в Узбекистан, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел двустороннюю встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил своего узбекского коллегу за приглашение принять участие в саммите Центральная Азия-ЕС, отметив радушный прием и гостеприимство узбекской стороны. Он подчеркнул, что Узбекистан является надежным партнером Туркменистана, с которым выстраиваются прочные и многогранные связи. В ходе беседы Президент Туркменистана передал Шавкату Мирзиёеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В свою очередь, Президент Узбекистана выразил признательность Сердару Бердымухамедову за визит и участие в первом Саммите «ЦА – ЕС». Он отметил поступательное развитие межгосударственного диалога и высоко оценил конструктивное сотрудничество между двумя странами.

В ходе переговоров главы государств обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, уделяя особое внимание сотрудничеству в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, нефтегазовый сектор, химическая промышленность и транспортная инфраструктура.

Особый акцент был сделан на развитии транспортных и энергетических коридоров, укреплении межрегиональных связей, а также совместной работе по обеспечению устойчивого развития и стабильности в Центральной Азии.

Кроме того, было отмечено активное развитие деловых контактов между предпринимателями двух стран, что способствует дальнейшему укреплению экономических связей.

В завершение встречи Бердымухамедов и Мирзиёев выразили уверенность в дальнейшем укреплении традиционно дружеских туркмено-узбекских отношений. ///nCa, 4 апреля 2025 г.