Итоги первого саммита «Центральная Азия – ЕС» в Самарканде

4 апреля 2025 года в Самарканде под председательством Узбекистана состоялся первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз».

В саммите приняли участие:

Узбекистан – Президент Шавкат Мирзиёев

Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

Таджикистан – Президент Эмомали Рахмон

ЕС – Президент Европейского Совета Антониу Кошта и Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

руководство Европейского инвестиционного банка.

В совместном пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Европейского Совета и Совета Европейского Союза отмечается: «На фоне роста двусторонних контактов на высоком уровне за последние годы и быстро развивающейся многосторонней и региональной повестки дня Лидеры ЕС и Центральной Азии договорились о повышении уровня отношений между двумя регионами путем установления стратегического партнерства».

В ходе саммита «Центральная Азия-ЕС» лидеры обсудили совместные усилия по укреплению отраслевого сотрудничества, отметив прогресс в экономических, торговых и инвестиционных связях на основе реализации текущих и будущих двусторонних Соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

Они также поддержали предпринимаемые усилия по обеспечению устойчивой транспортной взаимосвязанности и укреплению экономических связей посредством инициатив в рамках стратегии «Глобальные ворота».

В этом контексте стороны подчеркнули прогресс в создании Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу и Центральную Азию.

ЕС и Центральная Азия подтвердили свою приверженность укреплению устойчивого транспортного сообщения как движущей силы экономического роста и региональной интеграции. Мобилизация 10 миллиардов евро в качестве поддержки и инвестиций для Центральной Азии на Форуме инвесторов Global Gateway (январь 2024 года) знаменует собой важный шаг на пути развития эффективных региональных транспортных коридоров, логистики, сетей, производственно-сбытовых цепочек и эффективных механизмов для поддержки взаимного доступа к нашим соответствующим рынкам.

Лидеры ЕС вновь заявили о своей неизменной поддержке вступления Узбекистана и Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Для активизации сотрудничества в области энергетики и «зеленого» перехода саммит подчеркнул общую приверженность ЕС и Центральной Азии устойчивым цепочкам создания стоимости для критического сырья, одобрив Декларацию о намерениях ЕС и Центральной Азии в этой области.

Лидеры также приветствовали растущее участие Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в регионе в таких конкретных областях, как энергетика, управление водными ресурсами, связь, транспорт и критически важные материалы.

Принятые документы

Пресс-служба Президента Узбекистана сообщила, что по итогам первого саммита приняты Совместная декларация, предусматривающая установление стратегического партнерства между двумя регионами, и декларация о сотрудничестве в области критических минералов.

На официальных вебсайтах Европейского Совета и Совета ЕС, а также Европейской Комиссии опубликована Совместная Декларация, принятая по итогам первого саммита «ЕС-Центральная Азия»:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_25_980

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/04/04/joint-declaration-following-the-first-european-union-central-asia-summit

Инвестиционный пакет на 12 млрд. Евро

Европейский Союза также выделяет пакет инвестиций в размере 12 миллиардов евро в рамках инвестиционной программы Global Gateway. Об этом говорится в пресс-заявлении Президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита.

Пакет имеет четыре приоритета:

1.Транспорт с флагманским проектом Транскаспийского транспортного коридора;

2. Климат, энергия и вода (проекта Рогунской и Камбаратинской плотины, зеленый пояс в бассейне Аральского моря);

3. Цифровые технологии.

4.Критические сырьевые материалы Центральной Азии, столь необходимые Европейскому союзе (создание местных цепочки создания стоимости важнейших полезных ископаемых в Центральной Азии).

Узбекистан выдвигает инициативы по укреплению экономического сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом

«Наблюдается заметная активизация взаимодействия между регионом и Европейский Союзом. За последние семь лет товарооборот стран вырос в несколько раз, составив 54 миллиарда евро», – заявил Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В целях дальнейшего развития сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу Мирзиёев предложил рассмотреть вопрос подписания полноценного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя регионами.

В качестве приоритета взаимодействия он определил инвестиции в экономическую и технологическую модернизацию. «В начале июня в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития мы проведем Ташкентский инвестиционный форум. На этом мероприятии намерены представить текущий портфель проектов с ведущими европейскими компаниями и банками на сумму свыше 30 миллиардов евро», – заявил Мирзиёев.

По мнению главы Узбекистана, открытие офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте будет стимулировать приток прямых инвестиций в Центральную Азию из стран ЕС.

Он также выступил с инициативой о запуске Инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в области «зеленой» энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.

Кроме того, предложено заключить многостороннее Соглашение о защите и поощрении инвестиций; запустить совместную Торговую палату «Центральная Азия – ЕС», принять региональные программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства.

Еще одним перспективным направлением для взаимовыгодного партнерства Узбекистан считает углубление сотрудничества и инвестиции в сферу критических минеральных ресурсов. Однако, как отметил Мирзиёев, основным препятствием для доставки данной продукции, а также готовых промышленных и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок является отсутствие эффективных транспортных коридоров. Он призвал разработать скоординированные меры и создать выгодные условия для расширения и загрузки Транскаспийского транспортного коридора.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом Саммите «Центральная Азия–Европейский Союз»

Уважаемый Президент Республики Узбекистан! Уважаемые главы государств Центральной Азии!

Уважаемые руководители Европейского Союза! Дамы и господа, члены делегаций!

Прежде всего позвольте тепло поприветствовать вас и выразить признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиеёву за проявленное радушие, гостеприимство и созданные условия для работы.

Сегодняшняя встреча имеет особую значимость – впервые страны Центральной Азии и Европейский Союз проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Что, само по себе, является показательным событием. На наш взгляд, это свидетельствует о понимании всеми участниками необходимости углубления отношений, стремлении к сближению и выстраиванию прочных механизмов партнёрства.

Рассчитываем, что предстоящие обсуждения ознаменуют собой важный этап в укреплении наших связей, достижении взаимопонимания, выходу на конкретные договорённости.

Уважаемые участники!

Среди важнейших задач совместной работы Туркменистан особо выделяет достижение и поддержание регионального мира, безопасности и стабильности. Мы считаем, что в нынешних условиях политико-дип­ломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Евросоюзом способно оказать заметное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе и соседних странах, содействовать усилиям в этом направлении мирового сообщества, прежде всего в лице Организации Объединённых Наций.

Исходим из общности помыслов видеть Центральную Азию мирным, экономически привлекательным регионом, территорией стабильности и предсказуемости, не втянутой в геополитические конфликты и противоречия.

Туркменистан готов работать для достижения этих целей в соответствии со своим нейтральным статусом и международными обязательствами. В этом контексте хотел бы обратить внимание на единогласно принятую 21 марта Генеральной Ассамблеей ООН Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», соавтором которой стали 67 государств. Пользуясь случаем, выражаю большую признательность за поддержку документа.

Важнейший вопрос для мира и безопасности в региональном и глобальном измерениях – урегулирование в Афганистане.

Уважаемые участники!

Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом в экономике и инвестициях, энергетике, транспорте, торговле, считаем эти направления приоритетными.

Туркменистан твёрдо настроен на серьёзный энергодиалог с ЕС на новом содержательном уровне и готов к реализации практических шагов.

Выступаем за запуск практических совместных проектов в сфере «зелёной» энергетики. К примеру, Туркменистан наращивает мощности по производству электроэнергии и готов поставлять её в Европу. При консолидированной позиции государств, по территории которых пройдёт линия электропередачи, уверен, что этот проект может быть реализован в ближайшее время и на взаимовыгодной основе.

Мы также готовы работать с европейскими партнёрами по использованию ветровой и солнечной энергии. Кроме того, открыты к рассмотрению перспектив сотрудничества в сфере водородной энергетики.

Стратегическое направление – транспорт и коммуникации. Ключевой его компонент – создание транспортной и коммуникационной линии Восток–Запад и Запад–Восток. Важнейшую роль здесь мы отводим Транскаспийскому маршруту. Готовы предоставить мощности Международного морского порта Туркменбаши на Каспийском побережье Туркменистана, а также дорожную инфраструктуру на территории нашей страны в интересах этого проекта.

В сфере коммуникаций мы также исходим из необходимости и возможности прокладки кабелей по дну Каспийского моря. Туркменистан в целом считает, что строительство подводной инфраструктуры на Каспии отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и является важным условием обеспечения энергетической, экономической и транспортной стабильности в Евразии на основе равноправного учёта интересов и выгод.

В целом убеждены, что действенное инвестиционное участие Евросоюза в комплексе инфраструктурных проектов в регионе стало бы очень своевременным шагом.

Открыты для значительного расширения торговли с Европой, готовы предоставить инвесторам максимально благоприятные условия, приглашаем компании к присутствию на туркменском рынке. Для этого предлагаем Евросоюзу рассмотреть возможность создания программ поддержки экспортёров и импортёров.

Уважаемые участники!

Туркменистан привержен развитию и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

С благодарностью отмечаем результативность образовательных проектов и программ, которые реализуются ЕС в нашем регионе на протяжении многих лет.

Среди них такие масштабные программы, как TACIS-TEMPUS, ERASMUS-MUNDUS, DARYA. В частности, в Туркменистане в рамках программ ERASMUS-MUNDUS и ERASMUS+ реализовано более 40 проектов в области магистерских программ, цифровизации в сфере образования, поддержки устойчивого развития и академической мобильности.

В развитие этой работы, отвечая на объективные запросы и потребности сотрудничества, предлагаю рассмотреть возможность разработки совместного проекта в области профессионального образования. Мы считаем это очень важным с точки зрения подготовки высококвалифицированных технических кадров, работающих на предприятиях с высокотехнологичным оборудованием.

Также предлагаем активизировать совместные научные и исследовательские проекты в области истории, археологии, этнографии, сохранении памятников культурно-исторического наследия.

Видим перспективы туристических обменов, создания целевых совместных программ экологического и этнографического туризма.

В заключение хотел бы подчеркнуть твёрдый позитивный настрой Туркменистана на продолжение и активизацию партнёрства в формате «Центральная Азия–Европейский Союз», готовность вносить весомый вклад в этот, безусловно, позитивный и значимый процесс.

Казахстан подчеркнул важность расширения межрегионального сотрудничества «Центральная Азия – Европейский Союз»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность расширения межрегионального сотрудничества в условиях стремительных геополитических изменений и глобальных вызовов. По его мнению, взаимодействие между Европейским союзом и странами Центральной Азии приобретает стратегическое значение и открывает новые перспективы.

Одним из ключевых направлений Токаев обозначил развитие торгово-экономических связей. Он заявил о готовности Казахстана увеличить экспорт в страны ЕС по 175 товарным позициям на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Для финансирования таких проектов Президент предложил активнее использовать платформу Международного финансового центра «Астана».

Особое внимание в выступлении было уделено энергетике. Токаев подчеркнул, что Казахстан является надежным поставщиком углеводородов в Европу, обеспечивая около 13% всего импорта нефти ЕС, в основном через Каспийский трубопроводный консорциум. При этом страна развивает альтернативные маршруты поставок и активно инвестирует в возобновляемую энергетику.

Казахстан наращивает мощности ветровой и солнечной энергетики, а также реализует совместные проекты по производству «зеленого» водорода с европейскими компаниями, такими как Total, Eni и Svevind.

Еще одной важной инициативой стало начало работы над строительством линии передачи «зеленой» энергии через Каспийское море с выходом на европейские рынки — совместный проект Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Президент также выделил сотрудничество в сфере редкоземельных материалов как стратегически важное направление. Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, критически необходимых для экономики ЕС. В этой связи Токаев предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который будет обеспечивать предприятия и инвесторов актуальной информацией по технологиям и месторождениям.

Говоря о логистике, Глава государства подчеркнул потенциал Центральной Азии как ключевого транзитного узла между Востоком и Западом. В 2024 году объём перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн, а к 2027 году ожидается увеличение до 10 млн тонн. Казахстан поддержал инициативу ЕС Global Gateway, направленную на развитие устойчивой транспортной инфраструктуры в регионе.

Токаев также подчеркнул ведущую роль Казахстана в продвижении экологической повестки. Страна поставляет около 40% мирового объема ядерного топлива и активно участвует в глобальных усилиях по декарбонизации. В 2024 году в Казахстане был создан Региональный проектный офис по вопросам климата и «зеленой» энергетики.

Кыргызстан: курс на «зеленое» развитие и стратегическое партнёрство

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между Кыргызстаном и странами ЕС. За последние четыре года товарооборот вырос в 2,4 раза, при этом импорт увеличился в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза.

Жапаров связал эти успехи с открытостью рынков и действием инициативы GSP+, предоставляющей кыргызским товарам льготный доступ на рынки 27 стран Евросоюза.

Президент подчеркнул важную роль Кыргызстана как транзитной страны с растущим потенциалом и пригласил европейских инвесторов к участию в совместных проектах. Особое внимание в этой связи было уделено энергетическому сектору. Жапаров представил флагманский проект Камбар-Атинской ГЭС-1, которую Кыргызстан строит совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Новая гидроэлектростанция мощностью 1 860 МВт сможет вырабатывать 5,6 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

Продолжая тему энергетики, Президент отметил, что Кыргызстан активно развивает возобновляемые источники энергии. За прошедший год в стране введены в эксплуатацию 18 малых ГЭС, в 2025 году строится ещё 15. Параллельно реализуются проекты в солнечной энергетике общей мощностью более 400 МВт. По словам Жапарова, в условиях глобальных климатических изменений переход к «зеленой» экономике и развитию возобновляемых источников энергии – безальтернативный путь к устойчивому развитию.

Садыр Жапаров также поддержал инициативу ЕС инвестировать 10 млрд евро в развитие транспортной инфраструктуры Центральной Азии. Он отметил, что создание современных транспортных коридоров усилит взаимосвязанность региона и повысит его роль в международной логистике.

Ещё одним перспективным направлением сотрудничества Президент назвал разработку критически важных сырьевых ресурсов. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов и готов активизировать сотрудничество с ЕС в этом направлении, оформив его в формате отдельного партнёрства или «дорожной карты», аналогично тому, как это уже реализовано с Казахстаном и Узбекистаном.

Таджикистан: акцент на «зелёную» энергетику и устойчивое развитие

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул стремление страны к углублению партнёрства с ЕС, особенно в сферах энергетики, торговли и устойчивого развития.

Глава государства отметил заинтересованность Таджикистана в расширении экспорта продукции местных производителей на рынки Европейского союза, в том числе с использованием взаимных торговых преференций. Он подчеркнул потенциал страны в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, а также выразил готовность к сотрудничеству с европейскими компаниями в вопросах инвестиций, внедрения новых технологий и передового опыта.

Было подчёркнуто, что вопрос развития энергетики с учётом увеличения потребностей в электроэнергии приобретает актуальный характер и в этом плане одним из перспективных направлений в регионе является сотрудничество в области «зелёной» энергетики.

Рахмон подчеркнул, что развитие гидроэнергетики является актуальным не только для удовлетворения национальных социально-экономических нужд, но и дальнейшего развития регионального сотрудничества. В этой связи Эмомали Рахмон выразил признательность за участие ЕС в проектах модернизации ГЭС «Нурек», «Себзор» и «Кайраккум».

Президент предложил Евросоюзу продолжить инвестиции в сферу «зелёной» энергетики — как на двусторонней основе, так и в рамках глобальной стратегии ЕС Global Gateway. Таджикистан также рассчитывает на поддержку со стороны ЕС в развитии таких инициатив, как проект CASA-1000, нацеленный на передачу электроэнергии в страны Южной Азии.

Эмомали Рахмон обозначил амбициозные цели по переходу страны к экологически чистой энергетике: к 2030 году Таджикистан планирует увеличить долю солнечной и ветровой энергии до 10%, а к 2032 полностью перейти на производство электроэнергии из возобновляемых источников. К 2037 году страна намерена превратиться в «зелёную» экономику.

Глава государства также напомнил о международных инициативах Таджикистана по защите ледников и охране окружающей среды, объявив о проведении в мае в Душанбе первой Международной конференции высокого уровня по вопросам сохранения ледников. Он выразил надежду на активное участие европейских и региональных партнеров в этом важном мероприятии.

Кроме того, Эмомали Рахмон отметил важность развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры как ключевого фактора устойчивого межрегионального сотрудничества.

ЕС представил 4 приоритета для укрепления партнерства с Центральной Азии

На пленарном заседании первого саммита «Европейский союз – Центральная Азия» председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула стремительное сближение регионов и подчеркнула важность углубления сотрудничества в условиях глобальных вызовов.

«Наше стратегическое партнерство — это обязательство быть рядом друг с другом», — заявила глава Еврокомиссии. Она обозначила четыре ключевых направления, которые, по её мнению, являются наиболее перспективными для совместной работы: транспортная инфраструктура, критически важные сырьевые ресурсы, чистая энергетика и цифровая связь.

Фон дер Ляйен назвала Центральную Азию «бьющимся сердцем Евразии» и выделила Транскаспийский транспортный коридор как стратегически важный для региона. ЕС инвестировал 10 миллиардов евро в развитие этой инициативы в рамках программы Global Gateway, что позволит сократить сроки доставки товаров между Европой и Центральной Азией вдвое — до 15 дней. В 2025 году в Узбекистане запланировано проведение Инвестиционного форума, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в развитии коридора.

Глава Еврокомиссии отметила, что страны Центральной Азии обладают внушительными запасами критически важного сырья. В регионе сосредоточено 40% мировых запасов марганца, а также лития, графита и многого другого. Эти материалы необходимы для «зелёной» и цифровой трансформации мировой экономики. ЕС уже реализует успешные проекты в регионе, включая инвестиции в Алмалыкский медный рудник в Узбекистане. Подписанные ранее меморандумы с Казахстаном и Узбекистаном дополняются новой Совместной декларацией о намерениях, направленной на привлечение крупных частных инвестиций в разработку и переработку ресурсов.

Центральная Азия, по словам фон дер Ляйен, имеет уникальный потенциал в сфере возобновляемой энергетики: регион стремится стать центром экологически чистой энергетики: ветровой в Казахстане, солнечной в Узбекистане и Туркменистане, гидроэнергетики в Таджикистане и Кыргызстане, и геотермальной по всему региону.

Особое внимание она уделила проекту Рогунской плотины в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане. В совокупности эти объекты могут стать основой для энергетической независимости региона, его промышленного роста и экспорта чистой энергии, в том числе в виде водорода.

Подчеркнув важность цифрового равенства, председатель Еврокомиссии заявила о запуске проектов по подключению отдалённых регионов Центральной Азии к спутниковому интернету ЕС. Уже в этом году более 2000 школ и сотни деревень в Казахстане получат доступ к сети, а в будущем охват планируется расширить до 1700 деревень по всему региону.

«Этот саммит открывает новую главу в наших отношениях. Сегодня мы начинаем стратегическое партнерство. Это партнерство показывает, что вы можете положиться на ЕС. Работая вместе, мы можем развивать более тесные отношения, которые принесут пользу обоим нашим регионам. Отношения, которые мы укрепляем и развиваем благодаря новым дружеским связям и торговым сетям. Два форума, которые состоятся позже в этом году, дадут возможность оценить прогресс. И изучить новые области сотрудничества», — резюмировала Урсула фон дер Ляейн. ///nCa, 5 апреля 2025 г. (фото – официальные вебсайты президентов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана/TDH)