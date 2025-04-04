Массовый забег, мастер-класс по кикбоксу и йоге: как спорт объединил молодежь для здорового будущего

Ашхабад, 4 апреля 2025 года – В преддверие празднования Всемирного дня здоровья, ежегодно отмечаемого 7 апреля, в Олимпийском городке г. Ашхабад, состоялось масштабное мероприятие, организованное Представительством Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане совместно с Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и ОО Йенме. Мероприятие объединило более 200 участников, включая школьников, студентов, и волонтеров, с целью продвижения здорового образа жизни, гендерногое равенства, популяризации спорта и физической культуры среди молодежи.

Мероприятие началось с массового забега, в котором приняли участие юноши и девушки, школьники и студенты. Забег стал символом единства и стремления к здоровому образу жизни, подчеркнув важность физической активности для всех, независимо от возраста и пола.

Далее участники разделились на группы для участия в четырех параллельных сессиях:

Две группы участвовали в интерактивных сессиях на тему гендерного равенства, где они обсуждали гендерные стереотипы, возможности для девушек и парней в спорте, важность занятий физической культурой для женщин и девочек и роль мальчиков и молодых мужчин в продвижении гендерного равенства.

Третья группа состояла из девушек, которым было предложено пройти мастер-класс по кик-боксу и таэквандо, что считается “мужским” видом спорта.

Четвертая группа состояла из парней и им было предложено пройти мастер класс по йоге с тренером, кторая преподает в Центре Йоги в сотрудничестве с Посольством Индии в Ашхабаде.

Завершилось мероприятие красивым выступлением молодых гимнастов и музыкально-танцевальной группы Туркмпенского государственного института физкультуры и спорта, а также торжественной церемонией награждения, где руководство Государственного Комитета по физической культуре и спорту и ЮНФПА наградили молодых победителей забега.

Мероприятие стало важным шагом на пути к созданию инклюзивного и здорового общества, где каждый молодой человек, независимо от пола, имеет равные возможности для участия в спортивной и общественной жизни. Оно также подчеркнуло важность гендерного равенства и роли молодежи в достижении устойчивого развития.

Мероприятие в Олимпийском городке г. Ашхабад стало не только праздником спорта и здоровья, но и платформой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с гендерным равенством и инклюзивностью. Оно вдохновило участников на активное участие в создании здорового и равноправного будущего, где каждый молодой человек может раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие общества. ///nCa, 4 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)

Несколько фото с мероприятия: