Президент Туркменистана встретился с Председателем Европейского Совета

3 апреля 2025 года, в рамках первого Саммита «Центральная Азия–Европейский Союз» в Самарканде, состоялась двусторонняя встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Председателем Европейского Совета Антониу Коштой.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул особую важность, которую Туркменистан придает развитию партнерства с Европейским Союзом в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-коммуникационной сферах.

Во время беседы было отмечено, что в последние годы взаимодействие Туркменистана и Европейского Союза в политико-дипломатической сфере значительно активизировалось. Ярким свидетельством этому служит развитие диалога в формате «Центральная Азия–Европейский Союз».

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта особо отметил значение недавно прошедшей в Ашхабаде встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза. Он выразил уверенность, что подобные мероприятия высокого уровня способствуют последовательному наращиванию многопланового и долгосрочного партнерства между двумя регионами.

В ходе переговоров была подчеркнута важность дальнейшего развития эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом с учетом потенциала государств Центральной Азии.

Президент Туркменистана акцентировал внимание на активном развитии перспективных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, которое осуществляется Туркменистаном совместно со странами региона и авторитетными международными организациями. Глава государства выразил уверенность, что эти транспортные артерии станут надежным мостом для расширения сотрудничества с государствами Евразийского континента и укрепления торгово-экономических связей.

В ходе встречи Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что по инициативе Туркменистана специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия». В связи с этим в Ашхабаде планируется проведение представительного Международного форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Глава туркменского государства пригласил Председателя Европейского Совета Антониу Кошту принять участие в этом значимом мероприятии.

Высоко оценив достигнутый уровень развития диалога Туркменистана с Евросоюзом, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность страны к дальнейшему укреплению плодотворных отношений. ///nCa, 4 апреля 2025 г.