Постоянный нейтралитет Туркменистана: активная философия укрепления доверия

Эксперт Дерья Сойсал

В мире, все больше формируемом геополитической напряженностью и разделенными альянсами, статус постоянного нейтралитета Туркменистана выделяется как осознанный и конструктивный подход к дипломатии. Недавно подтвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в третий раз, этот уникальный статус — больше, чем просто внешнеполитический ярлык — это конституционный принцип, национальная ценность и модель взаимодействия в Центральной Азии и за ее пределами.

Национальный принцип, закрепленный в Конституции

Постоянный нейтралитет Туркменистана закреплен в статье 1 Конституции и составляет основу как его внутренней, так и внешней политики, говорит эксперт по Центральной Азии и Европейскому союзу и историк г-жа Дерья Сойсал.

Нейтралитет Туркменистана, впервые признанный ООН в 1995 году, с тех пор стал определяющей чертой международной идентичности страны. Отмечая 30-ю годовщину принятия этой декларации, правительство Туркменистана объявило 2025 год Годом мира и доверия, организовав мероприятия по всему миру в целях содействия диалогу и стабильности.

Нейтралитет как платформа для достижения мира

Нейтралитет Туркменистана, далекий от пассивной позиции, Сойсал описывает как активную философию. На недавней специальной сессии в Европейском парламенте под названием “Роль нейтралитета в укреплении мира и доверия”, организованной Парламентом Туркменистана и посольством страны в Брюсселе, Сойсал присоединилась к делегатам из Туркменистана, членам Европейского парламента и иностранным гостям, чтобы обсудить уникальную роль страны.

На встрече посол Туркменистана в Брюсселе Сапар Пальванов подчеркнул активный характер нейтралитета страны. “Это служит не только защитой от вовлечения в конфликты, – пояснил Пальванов, – но и мостом между странами, платформой для установления мира и механизмом укрепления доверия в разделенном мире”.

Вклад в региональную стабильность

Сойсал подробно остановилась на практической роли Туркменистана в региональном миростроительстве. Например, во время гражданской войны в Таджикистане Туркменистан занимал нейтральную позицию и помогал в урегулировании конфликта. Он также оказывал гуманитарную помощь Афганистану во время кризиса.

“Этот сбалансированный подход, – говорит эксперт, – позволяет Туркменистану поддерживать мирные отношения со своими соседями и вносить вклад в региональную безопасность, особенно в таких областях, как энергетическое сотрудничество и безопасность торговых путей”.

Стратегическое значение в тюркском мире

Благодаря своему стратегическому положению на побережье Каспийского моря и наличию порта Туркменбаши Туркменистан укрепляет свои связи с Европейским союзом. Сойсал отмечает, что нейтралитет укрепляет доверие к партнерам и двусторонние связи, поддерживая развитие региона в целом.

Кроме того, Сойсал считает, что модель нейтралитета Туркменистана могла бы послужить руководящим примером для других тюркских государств. Позиция Туркменистана, как члена-наблюдателя Организации тюркских государств (ОТГ), не препятствует его участию; скорее, она подчеркивает его приверженность культурным и историческим связям, сохраняя при этом миролюбивую позицию неприсоединения.

“В этом контексте участие в ОТГ в качестве наблюдателя отражает цель как сохранения принципа нейтралитета, так и углубления отношений с тюркским миром. Присутствие страны-наблюдателя со статусом нейтралитета является обогащающим фактором для организации. В мире существует небольшое число стран со статусом постоянного нейтралитета, и эти страны играют важную роль в развитии дипломатических отношений. Таким образом, опыт Туркменистана и политика нейтралитета могут служить примером для других тюркоязычных государств и способствовать расширению дипломатического сотрудничества в рамках ОТГ”, – сказала она. ///nCa, 5 апреля 2025 г.