Лидеры Казахстана и России заявили об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка

27-28 ноября 2024 года проходит государственный визит президента России в Казахстан.

В первый день визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне. По итогам переговоров было подписано Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Также делегации двух стран подписали пакет из 19 документов, касающихся межрегионального и приграничного сотрудничества, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения, туризма, образования, межведомственного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей СМИ.

Токаев назвал визит Путина историческим, подчеркнув, что Россия является для Казахстана стратегическим партнером и надежным союзником. Эта мысль красной нитью проходит через все выступления и документы, подтверждая неизменность курса на укрепление союзнических отношений.

Экономическая составляющая визита заняла центральное место. В ходе переговоров особое внимание уделялось конкретным проектам и инициативам, направленным на развитие транспортной инфраструктуры и энергетического сотрудничества.

На повестке дня – строительство в Казахстане трёх новых тепловых электростанций. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан, и такие поставки, как заявил Путина, Россия будет наращивать.

Отмечено и продвижение российско-казахстанского взаимодействия в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана. Компании двух стран осуществляют крупные проекты в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.

В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Стороны отметили перспективы в связи с развитием международного коридора «Север–Юг» от России до Индии, восточный участок которого пересекает Казахстан.

По словам Президент Казахстана, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Впервые в истории двусторонних отношений Казахстан вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России.

«Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов», – сказал Токаев.

Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли 8,5 млрд долларов.

Президент Казахстана указал на значительные успехи в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.

Доля национальных валют во взаиморасчётах составляет почти 90 %.

Президенты подробно обсудили динамику взаимодействия стран в многостороннем формате, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

«Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств», – подчеркнул Токаев.

Подписанные документы

По итогам переговоров делегации подписали следующие документы:

1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;

2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска «Сырым» (Республика Казахстан) и «Маштаково» (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;

5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;

6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;

7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;

8. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;

9. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»;

10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;

11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;

12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;

13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;

14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;

15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги»;

17. Соглашение о реализации проекта между АО «НК «Қазақстан темір жолы», Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»;

18. Меморандум о намерениях между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ООО «ФинИнвест»;

19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».

Ключевые пункты Совместного заявления Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации

Совместное заявление Президента Республики Казахстан К.К. Токаева и Президента Российской Федерации В.В. Путина об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка было подписано 27 ноября 2024 года. Ключевые пункты заявления, состоящего из 36 пунктов, можно сгруппировать по следующим направлениям:

Политический диалог

Стороны подтвердили приверженность развитию политического диалога, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Казахстан и Российская Федерация продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности.

Координация позиций по вопросам международной и региональной безопасности, укрепление многосторонних механизмов сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.

Высоко оценено председательство Казахстана в ОДКБ в 2024 году и эффективность СНГ как механизма сотрудничества.

Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран.

Стороны решительно осудили террористические акты, произошедшие в 2024 году в России, и договорились об обмене информацией по линии спецслужб.

Экономическое сотрудничество

Стороны выразили заинтересованность в формировании справедливой международной торговой системы, отказ от односторонних ограничительных мер.

Сопряжение интеграционных процессов на евразийском пространстве, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства.

Интенсификация торгово-экономических связей, расширение промышленной кооперации.

Увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах.

Углубление производственной кооперации, развитие совместных проектов в промышленности.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны.

Изучение перспектив взаимодействия в сфере атомной энергии и других низкоэмиссионных источников энергии.

Развитие транспортно-логистических связей, увеличение объемов перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Выражена поддержка проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

Стороны будут наращивать усилия для скорейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора «Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан–порты Индийского океана».

Стороны последовательно выступают против политизации деятельности международных организаций.

Стороны продолжат совместное освоение космоса, проведение экспериментальных исследований, развитие телекоммуникационных технологий.

Отдельная часть заявления посвящена развитию культурно-гуманитарных связей.

С полным текстом Заявления можно ознакомиться здесь: https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-i-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ob-uglublenii-strategicheskogo-partnerstva-v-usloviyah-novogo-globalnogo-poryadka-2810110

///nCa, 28 ноября 2024 г.