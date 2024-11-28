Лидеры Казахстана и России заявили об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка

27-28 ноября 2024 года проходит государственный визит президента России в Казахстан.
В первый день визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне. По итогам переговоров было подписано Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Также делегации двух стран подписали пакет из 19 документов, касающихся межрегионального и приграничного сотрудничества, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения, туризма, образования, межведомственного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей СМИ.
Токаев назвал визит Путина историческим, подчеркнув, что Россия является для Казахстана стратегическим партнером и надежным союзником. Эта мысль красной нитью проходит через все выступления и документы, подтверждая неизменность курса на укрепление союзнических отношений.
Экономическая составляющая визита заняла центральное место. В ходе переговоров особое внимание уделялось конкретным проектам и инициативам, направленным на развитие транспортной инфраструктуры и энергетического сотрудничества.
На повестке дня – строительство в Казахстане трёх новых тепловых электростанций. С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан, и такие поставки, как заявил Путина, Россия будет наращивать.
Отмечено и продвижение российско-казахстанского взаимодействия в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана. Компании двух стран осуществляют крупные проекты в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.
В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Стороны отметили перспективы в связи с развитием международного коридора «Север–Юг» от России до Индии, восточный участок которого пересекает Казахстан.
По словам Президент Казахстана, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Впервые в истории двусторонних отношений Казахстан вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России.
«Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов», – сказал Токаев.
Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли 8,5 млрд долларов.
Президент Казахстана указал на значительные успехи в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.
Доля национальных валют во взаиморасчётах составляет почти 90 %.
Президенты подробно обсудили динамику взаимодействия стран в многостороннем формате, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.
«Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств», – подчеркнул Токаев.
Подписанные документы
По итогам переговоров делегации подписали следующие документы:
1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;
4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска «Сырым» (Республика Казахстан) и «Маштаково» (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;
5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;
8. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;
9. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»;
10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;
11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;
12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;
14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;
15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги»;
17. Соглашение о реализации проекта между АО «НК «Қазақстан темір жолы», Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»;
18. Меморандум о намерениях между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ООО «ФинИнвест»;
19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».
Ключевые пункты Совместного заявления Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации
Совместное заявление Президента Республики Казахстан К.К. Токаева и Президента Российской Федерации В.В. Путина об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка было подписано 27 ноября 2024 года. Ключевые пункты заявления, состоящего из 36 пунктов, можно сгруппировать по следующим направлениям:
Политический диалог
- Стороны подтвердили приверженность развитию политического диалога, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
- Казахстан и Российская Федерация продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности.
- Координация позиций по вопросам международной и региональной безопасности, укрепление многосторонних механизмов сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.
- Высоко оценено председательство Казахстана в ОДКБ в 2024 году и эффективность СНГ как механизма сотрудничества.
- Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран.
- Стороны решительно осудили террористические акты, произошедшие в 2024 году в России, и договорились об обмене информацией по линии спецслужб.
Экономическое сотрудничество
- Стороны выразили заинтересованность в формировании справедливой международной торговой системы, отказ от односторонних ограничительных мер.
- Сопряжение интеграционных процессов на евразийском пространстве, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства.
- Интенсификация торгово-экономических связей, расширение промышленной кооперации.
- Увеличение доли двусторонних транзакций в национальных валютах.
- Углубление производственной кооперации, развитие совместных проектов в промышленности.
- Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны.
- Изучение перспектив взаимодействия в сфере атомной энергии и других низкоэмиссионных источников энергии.
- Развитие транспортно-логистических связей, увеличение объемов перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.
- Выражена поддержка проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».
- Стороны будут наращивать усилия для скорейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора «Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан–порты Индийского океана».
- Стороны последовательно выступают против политизации деятельности международных организаций.
- Стороны продолжат совместное освоение космоса, проведение экспериментальных исследований, развитие телекоммуникационных технологий.
Отдельная часть заявления посвящена развитию культурно-гуманитарных связей.
С полным текстом Заявления можно ознакомиться здесь: https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-i-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ob-uglublenii-strategicheskogo-partnerstva-v-usloviyah-novogo-globalnogo-poryadka-2810110
///nCa, 28 ноября 2024 г.