Приближается ли американский доллар к своему коллапсу?– Часть первая

Тарик Саиди

Доллар США приближается к коллапсу? — Для одних это горячее желание, а для других – тревожная возможность.

Дело в том, что в последнее время доллар США переживает неспокойные времена. Однако на данный момент крах этой валюты является скорее теоретическим выводом.

Аналитики, как правило, строят свое повествование на основе собственных предвзятых мнений о том, что происходит с долларом и что он с собой делает. В неспокойном море псевдообъективности и откровенного принятия желаемого за действительное очень мало того, о чем можно вести содержательный разговор.

Удобной отправной точкой могут послужить показания министра финансов США Джанет Йеллен перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам 9 июля 2024 года.

Как сообщила Ив Мэддок-Джонс, исполняющая обязанности редактора Investment Week, Йеллен спросили о ее самых больших опасениях в отношении иностранных институтов, связанных с США, одним из которых является “защита доллара”.

Investment Week – Джанет Йеллен

https://www.investmentweek.co.uk/news/4335313/janet-yellen-sounds-fears-us-dollar-weakened-sanctions

Йеллен заявила, что она обеспокоена укреплением доллара США в будущем, после того как широкое применение санкций со стороны страны подтолкнуло другие финансовые учреждения к поиску сделок в других валютах.

Она сказала: «У нас есть очень мощные санкции, которые доступны из-за важной роли доллара в международных транзакциях, возможности лишить иностранные банки или другие предприятия или частных лиц возможности совершать операции через финансовую систему США и участвовать в долларовых операциях».

На протяжении многих лет США использовали свою монополию в качестве мировой базовой валюты в отношении различных социальных и экономических партнеров и вводили против них различные санкции и тарифы.

Китай стал еще одной заметной мишенью финансовых барьеров США.

Обе страны уже несколько лет вовлечены в торговую войну, и Йеллен выразила обеспокоенность по поводу того, что “чем чаще США применяют санкции, тем больше стран ищут способы участвовать в финансовых операциях, не привязанных к доллару”.

Свидетельство госпожи Йеллен простым языком:

Превращение доллара США в оружие продолжается уже несколько лет.

Некоторым странам и финансовым институтам это не нравится, и они ищут альтернативы доллару.

Не только Россия и Китай, но и многие другие страны выразили обеспокоенность по поводу превращения доллара в оружие, и голоса, призывающие к альтернативам, становятся все громче.

Переходя от заявления госпожи Йеллен к теме повествования, давайте сначала выслушаем сторону, которая убеждена в том, что доллар непобедим.

В аналитической статье в Investopedia, написанной Шоном Россом, с рецензией Томаса Каталано и проверкой фактов Сюзанной Квилхауг, подробно рассматривается вопрос: что нужно для того, чтобы доллар США рухнул

Она была обновлена 17 июня 2024 года.

Вот основные выводы из данной статьи:

Валюты рушатся, когда происходит устойчивая потеря веры в их стабильность или полезность в качестве средства сохранения стоимости или обмена, часто из-за неэффективного управления экономикой, политической нестабильности или значительного изменения условий на мировом рынке.

Стоимость валюты определяется спросом на нее, который очень высок для доллара США, учитывая положение США как крупнейшей экономики в мире и предполагаемую политическую стабильность.

Преобладание доллара США в качестве основной мировой резервной валюты, на долю которой приходится 58% мировых валютных резервов, еще больше способствует высокому спросу на доллар и его стабильности.

Несмотря на возникающие время от времени трудности и опасения, вероятность обвала доллара США считается крайне низкой, учитывая его сильные позиции на мировом рынке и фундаментальную мощь экономики США.

Что потребуется для обвала доллара США

https://www.investopedia.com/articles/forex-currencies/091416/what-would-it-take-us-dollar-collapse.asp

Шон Росс уверяет читателей, что доллару США не угрожает ни немедленная, ни даже долгосрочная опасность обвала.

В своей большой статье он рассматривает различные сценарии краха доллара и отвергает их.

Однако он предостерегает: «Тем не менее, мы не должны быть слишком оптимистичными: история показывает, что даже самые прочные человеческие сооружения рушатся, превращаясь в руины, которые будущие поколения едва замечают».

Для более глубокого анализа мы должны обратиться к Институту Брукингса (Brookings Institution), возможно, самому престижному аналитическому центру в США, существующему с 1916 года, которому приписывают многие важные достижения, включая его вклад в создание Организации Объединенных Наций, Плана Маршалла и Бюджетного управления Конгресса. Институт издает журнал Foreign Policy.

23 августа 2024 года журнал опубликовал комментарий, написанный Сэмом Букером, бывшим аналитиком-экономистом Центра Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике, и Дэвидом Весселом, директором Центра и старшим научным сотрудником по экономическим исследованиям.

Меняющаяся роль доллара США – Брукингс

https://www.brookings.edu/articles/the-changing-role-of-the-us-dollar/

В первой половине своего комментария они объясняют, что доллар США является мировой валютой с 1920-х годов и глубоко укоренился в мировой финансовой системе.

Вот последняя часть комментария Букера и Вессела:

Суждено ли доллару утратить свое доминирующее положение?

Большинство экономистов считают, что этого не произойдет, по крайней мере, в ближайшее время. Во-первых, в некоторых случаях влияние доллара возросло, а не упало. Например, доля непогашенных долговых ценных бумаг, хранящихся в долларах, выросла с 49% в 2010 году до 64% в 2024 году.

Во-вторых, валюты-конкуренты, такие как евро или китайский юань, не обладают теми качествами, которые сделали доллар доминирующим. Большая часть государственного долга в Европе выпущена отдельными государствами-членами, а не ЕС, и кризис еврозоны подорвал привлекательность валюты. Китайское правительство поддерживает строгий контроль за движением капитала, чтобы управлять своими обменными курсами, что затрудняет вывод денег из страны, а юань крайне неликвиден.

Хотя роль доллара в мировой экономике оспаривается, Стив Камин из Американского института предпринимательства и Марк Собел из Форума официальных валютных и финансовых институтов утверждают, что США могут сохранить преимущества сильного доллара в долгосрочной перспективе за счет «[сохранения] уникальных характеристик и свойств американской экономики” и финансовой системе, [работающей] в здравом уме, [избегая] одностороннего злоупотребления финансовыми санкциями и [поддерживая] доверие во всем мире и уверенность в способности Америки действовать ответственно и выполнять свою особую ответственность за бесперебойное управление международной валютной системой».

Каковы проблемы доминирования доллара?

Санкции. С 2010 года США активизировали применение санкций. Критики американских санкций утверждают, что США “превратили доллар в оружие”, особенно когда США вводят санкции без поддержки своих союзников и партнеров. В Китае и присоединившихся к нему странах, таких как Россия, лидеры стремятся создавать банки и торговать в своих собственных валютах вдали от бдительного ока дяди Сэма. Китайское правительство, например, продвигает юань в качестве альтернативы доллару в сфере торговли и финансирования развития в рамках своей инициативы “Один пояс, один путь”. Лидеры альянса БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — изучают возможность создания общей валюты, хотя большинство экспертов считают, что у них мало шансов на успех. Если Соединенные Штаты будут капризничать с санкциями, действовать в одностороннем порядке и не смогут разработать доктрину экономического управления государством, доллар может быть свергнут с престола, предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

Долг и дисфункция. Политика США противоречива и поляризована. Налогово-бюджетная политика недисциплинирована, а соотношение долга к ВВП достигло новых, ранее неслыханных высот. Рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг США. Дальнейшая политическая нестабильность может подорвать доверие инвесторов к доллару.

Технология. Инновации в платежных технологиях могут снизить роль доллара в мировой экономике. Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики при Атлантическом совете, отмечает, что «дедолларизация в меньшей степени связана с тем, как страны хранят валютные резервы и сколько их в долларах – именно так мы традиционно это оцениваем — по сравнению с тем, как осуществляются денежные расчеты». Транзакции с использованием разных валют долгое время были медленными, дорогостоящими и их было трудно отслеживать в режиме реального времени; было проще мгновенно увидеть стоимость валюты в долларах США, чем в некоторых менее широко используемых валютах. Но ситуация меняется». Как объясняет Эсвар Прасад из Brookings: «Например, транзакции между парами валют развивающихся рынков становятся проще по мере развития финансовых рынков и платежных систем. Как правило, конвертировать такие валюты в доллары и наоборот проще и дешевле, чем обменивать их друг на друга. Но Китаю и Индии, например, скоро больше не нужно будет обменивать свои валюты на доллары, чтобы вести дешевую торговлю. Скорее всего, прямой обмен юаня на рупии станет дешевле. Следовательно, зависимость от “основных валют”, особенно от доллара, снизится».

Цифровые валюты Центральных банков (CBDC) также могут изменить роль доллара как валютного “посредника” за счет сокращения времени расчетов, удешевления и упрощения торговли валютами, отличными от доллара, и, в отличие от SWIFT и CHIPS, интеграции обмена сообщениями и платежей.

Иностранные правительства приняли это к сведению. В 2015 году Китай создал Трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS), которая, помимо интеграции систем обмена сообщениями и платежей, позволяет странам обходить SWIFT, CHIPS и доллар. SWIFT остается намного больше, чем CIPS, хотя последний быстро растет в последние годы. Китайцы также разрабатывают mBridge, CBDC. Федеральная резервная система создала FedNow, сеть мгновенных платежей, но США могут отстать от остального мира в платежных технологиях. Как отмечает Джаред Коэн из Goldman Sachs, «Если бы положение доллара изменилось, это произошло бы в результате эволюции, а не революции». /// nCa, 9 сентября 2024 г. [продолжение следует]