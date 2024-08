Посол Туркменистана в Бельгии передал ратифицированный Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС

Сегодня в Брюсселе Посол Туркменистана в Бельгии С.Пальванов официально передал Юридической службе Генерального секретариата Совета Европейского Союза ноту, уведомляющую о ратификации Туркменистаном Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Европейским Союзом, а также его государствами-членами. Этот Протокол был подписан в Брюсселе 18 марта 2024 года.

Протокол учитывает присоединение к Европейскому Союзу новых стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Хорватии, Кипра, Латвии, Литвы, Венгрии, Мальты, Польши, Румынии, Словении и Словакии, и является важным шагом в расширении рамок сотрудничества между Туркменистаном и ЕС. Ратификация Протокола была одобрена Меджлисом Туркменистана 13 июля 2024 года.

В ходе церемонии передачи документа Посол Пальванов обсудил с представителем ЕС дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и укреплению договорно-правовой базы между Туркменистаном и Европейским Союзом.

/// nCa, 12 August 2024 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Belgium)