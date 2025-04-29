Президент Туркменистана принял глав делегаций стран-членов ОЭС

В понедельник, 28 апреля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел отдельные встречи с главами делегаций стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, прибывших в Ашхабад для участия в первом министерском форуме ОЭС по устойчивому развитию.

Встреча с Генеральным секретарем ОЭС Асад Маджид Ханом

Асад Маджид Хан также отметил высокий уровень организации нынешнего Форума ОЭС и поблагодарил Президента страны за поддержку в проведении этого важного мероприятия.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Форум ОЭС внесет значительный вклад в укрепление региональных экономических связей, расширение взаимовыгодных отношений и достижение Целей устойчивого развития.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что сотрудничество с ОЭС является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана. За годы взаимодействия накоплен значительный позитивный опыт партнерства с Организацией. Были отмечены широкие возможности для дальнейшего развития обоюдовыгодного сотрудничества в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, транспорт, экология, туризм и культура.

Туркменистан активно поддерживает инициативы, выдвигаемые в рамках ОЭС, и принимает деятельное участие в реализации взаимовыгодных проектов. Особое значение страна придает развитию отношений с Организацией в торгово-экономическом и, в частности, в энергетическом секторе.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана, обладающего значительными запасами природного газа, к диверсификации поставок “голубого топлива”, включая расширение партнерства в этой области с государствами-членами ОЭС.

Отдельное внимание было уделено развитию транспортно-логистической сферы, учитывая выгодное географическое положение Туркменистана. Глава государства отметил важность формирования взаимосвязанности всех видов транспорта и эффективную работу по созданию международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Президент подтвердил готовность Туркменистана к рассмотрению конкретных предложений по проектам в области формирования транспортно-транзитных коридоров.

Встреча с вице-президентом, главой Организации по планированию и бюджету Ирана

В ходе встречи с вице-президентом, главой Организации по планированию и бюджету Исламской Республики Иран Сейед Хамид Пурмохаммади, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи города Бендер-Аббас.

В ходе встречи стороны подчеркнули значительный потенциал для расширения взаимодействия, особенно через Межправительственную туркмено-иранскую комиссию, которая служит важным механизмом для укрепления плодотворного партнёрства.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана диверсификации экспорта энергоресурсов на мировые рынки, отметив текущие совместные энергетические проекты с партнёрами, реализуемые с учётом требований безопасности для населения и окружающей среды. Он также заявил о готовности Туркменистана поддерживать инициативы, направленные на углубление межгосударственного диалога.

Встреча с заместителем Премьер-министра Республики Казахстан

Заместитель Премьер-министра, руководитель Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев выразил глубокое впечатление от современного облика города Аркадаг, отметив, что в Казахстане гордятся успехами Туркменистана в различных областях. Он также высоко оценил организацию состоявшегося в Ашхабаде форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего партнёрства. Стороны подчеркнули активное взаимодействие двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в энергетике, транспорте и логистике.

Галымжан Койшыбаев отметил поддержку Казахстаном созидательной внутренней и внешней политики Туркменистана, а также международных инициатив Президента Сердара Бердымухамедова, направленных на создание трансконтинентальных энергетических и транспортных коридоров, реализуемых при широкой поддержке мирового сообщества.

В завершение встречи Президент Туркменистана выразил искреннюю благодарность за тёплый приём, оказанный Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову в ходе его недавнего визита в древний Туркестан, подчеркнув крепость братских отношений между двумя странами.

Встреча с заместителем Премьер-министра Узбекистана

В рамках проведения первого министерского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по устойчивому развитию в городе Аркадаг Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбая Раматова.

Раматов выразил восхищение городом Аркадаг — первым в Туркменистане «умным» городом. Он подчеркнул, что здесь гармонично интегрированы передовые цифровые и «зелёные» технологии, что делает Аркадаг образцом для проведения международных мероприятий и комфортной жизни населения.

Особое внимание гость уделил развитию добрососедских и братских отношений между Узбекистаном и Туркменистаном, подчеркнув их прочную основу, заложенную веками дружбы и сотрудничества. В этой связи важным событием был назван недавний визит Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Самарканд и награждение Героя-Аркадага высшей государственной наградой Узбекистана — орденом «Oliý Darajali Dustlik».

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Узбекистан и Туркменистан – братские страны, объединённые многовековыми узами дружбы и добрососедства, общностью культурных и духовных ценностей. Сегодня эти прочные исторические связи служат основой для динамичного и многопланового сотрудничества.

Он высказал искреннюю признательность за радушный приём и гостеприимство, оказанные Национальному Лидеру туркменского народа Аркадагу в Самарканде.

Встреча с федеральным министром Пакистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с федеральным министром планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсаном Икбалом.

Во время беседы обе стороны подтвердили приверженность развитию дружественных и взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Пакистаном.

Стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, включая политико-дипломатические, торгово-экономические, энергетические, транспортные и культурно-гуманитарные связи. Особое внимание было уделено вопросам расширения торговых отношений и увеличения объемов товарооборота между странами.

Туркменистан реализует стратегические проекты, направленные на интеграцию национальной энергетической инфраструктуры в международную систему. В этом контексте важное значение имеет строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также прокладка линии электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Эти проекты призваны внести вклад в устойчивое развитие не только экономик наших стран, но и в обеспечение энергетической стабильности всего региона, отметил глава государства, подтвердив готовность Туркменистана укреплять отношения с Пакистаном и поддержать новые инициативы в этом направлении. ///nCa, 29 апреля 2025 г.