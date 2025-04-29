Ахсан за расширение пакистано-туркменского экономического сотрудничества и регионального развития в рамках пакистанской инициативы “URAAN”

Министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана, проф. Ахсан Икбал прибыл в Туркменистан с официальным визитом для участия в 1-м Форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по устойчивому развитию.

Этот визит отражает твердую приверженность Пакистана в рамках инициативы URAAN Pakistan продвижению региональных связей, экономической интеграции и устойчивого развития, говорится в пресс-релизе.

По прибытии в Ашхабад министр посетил посольство Пакистана, где пообщался с дипломатическим персоналом и членами пакистанской общины.

Ахсан Икбал подчеркнул огромный потенциал для расширения экономического сотрудничества между Пакистаном и Туркменистаном.

По его мнению, укрепление региональных связей имеет важное значение для реализации видения правительства о процветающем и устойчивом Пакистане под руководством URAAN Pakistan.

Ахсан Икбал выразил оптимизм по поводу реализации проекта газопровода Туркменистан-Пакистан, который позволит энергетическим ресурсам Туркменистана достигать Пакистана и за пределы страны.

Он подчеркнул, что проект внесет вклад в региональную энергетическую безопасность и поддержит переход Пакистана к “зеленой” энергетике, что необходимо для решения климатических проблем и обеспечения устойчивой и доступной энергии для всех.

Министр также пригласил туркменские энергетические компании начать свою деятельность в Пакистане, подчеркнув улучшение макроэкономических показателей страны, успешную финансовую дисциплину и благоприятные для инвесторов реформы.

Подчеркнув богатую сельскохозяйственную базу Пакистана, министр указал на значительные возможности для сотрудничества в области производства мяса, рыбы, фруктов и других сельскохозяйственных продуктов.

Он отметил потенциал для тесного промышленного сотрудничества между хлопководческой отраслью Туркменистана и текстильной промышленностью Пакистана, что соответствует цели Пакистана по созданию надежных производственно-сбытовых цепочек в рамках URAAN Pakistan.

Подчеркнув культурную и региональную близость между двумя странами, министр отметил: “Пока наши часы тикают в унисон, наши сердца также бьются в унисон”, подтвердив сильный дух дружбы и солидарности. ///nCa, 29 апреля 2025 г. (на основе репортажа APP)