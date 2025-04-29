Международный Форум TEIF 2025: Как Туркменистан открыл новые горизонты для глобальных инвестиций

23–24 апреля 2025 года в самом сердце Куала-Лумпура, в новейшем комплексе KLCC, прошел Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025). Более 470 делегатов из 42 стран мира собрались под одним сводом, чтобы стать свидетелями нового этапа в инвестиционной политике Туркменистана – государства со стабильной, процветающей и динамичной экономикой.

С самого первого шага на площадке форума участники попадали в атмосферу гостеприимства и вдохновения. Вход к парку KLCC украшали национальные флаги Туркменистана и Малайзии, а встречала гостей туркменская девушка в национальном наряде, преподнося хлеб на обрядовом сачаке – символ уважения и открытости. Отголоски мелодий туркменских бахши, легкий аромат кофе и цветочная композиция в национальных тонах наполняли пространство живой энергией ожидания.

Движение начинается до старта: Предфорумные сессии TEIF 2025

Как это часто бывает на крупных международных форумах, ключевые процессы начали разворачиваться ещё до официального открытия. Предфорумные сессии TEIF 2025 не только задали вектор будущих дискуссий, но и стали ярким примером интеграции технологий, образования и энергетики для оперативного поиска решений актуальных задач.

Мероприятия прошли в конструктивной атмосфере и были посвящены следующим темам: «Будущее добычи углеводородов с применением искусственного интеллекта: раскрытие потенциала нефтегазовых залежей» – где обсуждались передовые технологические подходы к повышению эффективности разведки и добычи ресурсов и «Перспективы развития экономического и инвестиционного потенциала Туркменистана и Малайзии: в фокусе – образование, туризм и предпринимательство» – на котором участники рассмотрели новые направления для двустороннего сотрудничества и партнерства.

Начало: торжественная встреча и выставка возможностей

Официальные делегации Туркменистана и Малайзии прибыли одновременно, что придало мероприятию особую торжественность. Перед началом пленарной части делегации ознакомились с выставкой, отражающей многогранность современной экономики Туркменистана: от энергетики и транспорта до цифровых технологий и туризма. Панорамные окна выставочной зоны открывали вид на знаменитые башни-близнецы Петронас – символ прогресса Юго-Восточной Азии.

Официальное открытие: где энергия встречает уверенность

После короткого кофе-брейка участники переместились в зал форума. Ведущие из Туркменистана и Малайзии задали тон всему мероприятию: живой, доброжелательный, вдохновляющий.

«Этот форум проходит в особое время, когда региональное сотрудничество становится фундаментом глобального роста. Туркменистан становится ключевым игроком в формировании будущего глобальной энергетики» – отмечалось на открытии, призывая участников к открытому диалогу и новым партнерствам.

Торжественный момент наступил, когда был зачитан официальное обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В нем особый акцент был сделан на стремлении страны к стабильности, процветанию и расширению международных связей в инвестиционной сфере.

Мировой взгляд: обращения от лидеров глобальных организаций

Одним из ключевых моментов пленарного заседания стали видеопослания от лидеров крупнейших международных энергетических объединений.

Армида Салсиа Алисджабана, исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН:

«Туркменистан обладает отличными возможностями для того, чтобы извлечь выгоду из глобальных энергетических и экономических тенденций. Его богатые природные ресурсы, стратегическое расположение и приверженность экономической диверсификации создают привлекательный инвестиционный климат, особенно для компаний из Малайзии и стран АСЕАН, стремящихся выйти на новые рынки и установить партнерские отношения.»

Хайтам Аль Гаис, генеральный секретарь ОПЕК:

«В ОПЕК мы высоко ценим развивающийся диалог с Туркменистаном на таких платформах, как сегодняшний форум. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться, уделяя особое внимание содействию инвестициям производителей в устойчивое развитие энергетических ресурсов, в которых остро нуждается мир.»

Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА):

«Туркменистан имеет хорошие перспективы для того, чтобы воспользоваться глобальными тенденциями в энергетике. Его богатые природные ресурсы, стратегическое расположение и усилия по экономической диверсификации создают привлекательные условия для инвесторов, особенно для компаний из стран АСЕАН, ищущих новые возможности на международной арене.»

Завершение пленарной сессии: энергия партнерств

Также на пленарном заседании выступила госпожа Атцуко Хиросе, Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии. В своём выступлении она подчеркнула положительные усилия и значительный потенциал Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности, содействии экономическому развитию и защите окружающей среды.

Кульминацией сессии стало вдохновляющее обращение Тан Шри Тенгку Мухаммада Тауфика, президента и генерального директора компании PETRONAS – генерального спонсора Форума. Его слова о важности единства и глобального сотрудничества в преодолении современных вызовов задали тон оживленным дискуссиям в кулуарах.

Выступая на пленарной сессии, Президент и Главный исполнительный директор PETRONAS Тенгку Мухаммад Тауфик отметил растущую стратегическую роль Туркменистана в мировой энергетике и подчеркнул долгосрочный характер сотрудничества с Туркменистаном. Компания ведет деятельность в стране почти 30 лет, включая подписание первого Соглашения о разделе продукции и строительство газоперерабатывающего завода и терминала в Киянлы мощностью 5 млрд куб. м газа и 2,4 млн тонн конденсата в год.

После короткого перерыва Форум возобновил работу, начавшись с первой сессии: «Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: природный газ и монетизация». На ней были представлены данные о текущих проектах и проанализированы новые маршруты экспорта природного газа.

Плавно программа перешла ко второй сессии: «Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты Туркменистана с акцентом на строительство, транспорт, информационные технологии и телекоммуникацию». Сессия была посвящена взаимовыгодным инвестициям в ключевые инфраструктурные отрасли. Особое внимание уделялось транспортной дипломатии Туркменистана и инициативам по возрождению Великого шелкового пути, подчеркивая стратегическую роль страны в глобальных и региональных транспортных коридорах. Участники также ознакомились с долгосрочным видением правительства по экономической диверсификации и крупным строительным проектам, направленным на устойчивое развитие национальной экономики. В числе затронутых тем: развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация, телекоммуникационные проекты и создание новых логистических хабов.

Первый день TEIF 2025 завершился на оптимистичной ноте: в залах Конгресс центра KLCC царила атмосфера уверенности в том, что форум стал отправной точкой для новых масштабных инвестиционных проектов и стратегических партнерств между Туркменистаном и международным сообществом.

Второй день форума был посвящён практическим вопросам и обмену опытом между участниками.

Программа началась с панельных дискуссий на тему «Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: нефть и нефтехимия.» Обсуждались широкие перспективы для инвестиций в нефтяную и нефтехимическую отрасли страны. Особое внимание было уделено стратегическому курсу Туркменистана на эффективное использование своих богатых углеводородных ресурсов для стимулирования экономического роста, диверсификации и интеграции в глобальные рынки. Ключевым элементом этой стратегии стала программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленная на увеличение перерабатывающих мощностей, улучшение качества продукции и расширение экспортных возможностей.

В рамках пятой сессии особое внимание было уделено вопросам декарбонизации энергетики, развитию возобновляемых источников энергии и цифровизации производственных процессов. Представители международных компаний представили лучшие практики в области снижения выбросов парниковых газов, внедрения технологий хранения энергии и модернизации энергетической инфраструктуры. Выступления подчеркнули важность интеграции инновационных решений для устойчивого развития отрасли.

В своем видеообращении к участникам заключительной сессии Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), подчеркнул потенциал Туркменистана в области декарбонизации, отметив: “Туркменистан, с его обширными запасами энергии и стратегическим расположением, долгое время был ключевым игроком на мировых энергетических рынках. Теперь, когда мир переходит к декарбонизации и устойчивым энергетическим решениям, у страны есть возможность занять лидирующие позиции в энергетике следующего поколения.”

Форум завершился официальной церемонией закрытия, в ходе которой были подведены итоги мероприятия.

Вдохновлённый мудростью Многоуважаемого Президента Туркменистана, Аркадаглы Героя Сердара, и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя Аркадага, которые неизменно подчёркивают, что молодёжь – будущее страны, студент Университета Санвей выступил с ответным обращением к Его Превосходительству, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. От имени всех участников форума он выразил искреннюю благодарность и глубокое уважение, продолжая благородные традиции форумов, организуемых Туркменистаном на национальном и международном уровнях.

В рамках форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменнебит» и компанией PETRONAS Чаригали (Туркменистан) Сдн. Бхд. Документ предусматривает проведение работ на пяти разведочных морских блоках в туркменском секторе Каспийского моря. Стороны подтвердили приверженность развитию взаимовыгодного партнерства в нефтегазовой сфере, на принципах равноправия, международного права и национального законодательства. PETRONAS Чаригали (Туркменистан) Сдн. Бхд. подписала с правительством Туркменистана в 1996 году СРП на разведку и добычу углеводородов на “Блоке 1” в туркменской части Каспийского моря с месторождениями Магтымгулы, Диярбекир и Гарагол-Дениз. С начала реализации проекта в Туркменистане компания добыла 15 млн тонн нефти, 34,5 млрд кубометров природного газа, общий объем инвестиций в проект составил $11,4 млрд.

Участники высоко оценили организацию форума, его практическую направленность и актуальность обсуждаемых тем. Были озвучены ключевые выводы и рекомендации, направленные на укрепление международного сотрудничества, стимулирование инвестиций и содействие устойчивому развитию энергетического сектора. Форум вновь подтвердил свою значимость как ключевая платформа для диалога между государственными структурами, бизнес-сообществом и международными экспертами в энергетике. ///nCa, 29 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)