ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана укрепляют систему социальной защиты и её готовность к чрезвычайным ситуациям

В рамках укрепления готовности Туркменистана к реагированию на кризисы, ЮНИСЕФ и Министерство труда и социальной защиты населения совместно провели пятидневный обучающий семинар, посвященный экстренным денежным пособиям в чрезвычайных ситуациях. Мероприятие, проходившее с 22 по 29 апреля, объединило ключевых представителей государственных структур для укрепления национального потенциала в области реагирования на чрезвычайные ситуации через адаптивную и устойчивую систему социальной защиты, способную оперативно поддерживать семьи и детей в кризисных условиях.

За последние десятилетия предоставление экстренной денежной помощи стало важной стратегией гуманитарного реагирования. Предоставляя людям и семьям, пострадавшим от кризисов, возможность самостоятельно удовлетворять свои потребности, денежная помощь не только сохраняет достоинство, но и является более эффективным и рациональным методом по сравнению с традиционными формами помощи.

При поддержке региональных экспертов программы NorCap (Норвежский фонд по повышению потенциала), участники семинара изучили ключевые аспекты предоставления денежной помощи в чрезвычайных ситуациях. В ходе занятий они рассмотрели роль экстренной денежной помощи как дополнения к мерам гуманитарного реагирования и раннего восстановления, ознакомились с этапами цикла предоставления помощи, обсудили механизмы ее реализации через национальные системы и проанализировали факторы, влияющие на их эффективность. Особое внимание было уделено разработке и внедрению программ денежной помощи, адаптированных к условиям Туркменистана.

Последовавшие симуляционные упражнения и серия интерактивных сессий, адаптированных под национальный контекст, подкрепили навыки участников в разработке экстренных программ реагирования социальной защиты в контексте сценария чрезвычайной ситуации и симуляции реагирования на землетрясение в отдаленном горном этрапе страны. Полученные знания и обсуждения рекомендаций оценки готовности системы социальной защиты к ЧС легли в основу проекта Национального плана по повышению гибкости и готовности системы социальной защиты Туркменистана к чрезвычайным ситуациям.

Этот семинар стал продолжением национальных и региональных инициатив, начатых в 2023 году с целью повышения адаптивности систем социальной защиты в Центральной Азии к шокам. В мероприятии приняли участие представители ключевых министерств, включая Министерство труда и социальной защиты населения, Управление гражданской обороны и спасательных операций Министерства обороны, Министерство финансов и экономики, Министерство внутренних дел, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство образования, а также банковский сектор, включая Центральный банк Туркменистана, банки «Туркменистан» и «Дайханбанк», и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана.

ЮНИСЕФ продолжает сотрудничать с Правительством Туркменистана для создания сильных и инклюзивных систем, защищающих детей и семьи в самые сложные моменты. ///nCa, 30 апреля 2025 (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)