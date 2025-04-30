ВОЗ укрепляет лабораторный надзор за устойчивостью к противомикробным препаратам в Туркменистане

С 21 по 26 апреля 2025 года Страновой офис ВОЗ в Туркменистане организовал консультативно-техническую миссию под руководством эксперта ЕРБ ВОЗ доктора Vlademir Vicente Cantarell. Эта миссия стала важным шагом на пути к повышению национального потенциала в области лабораторного надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) в Туркменистане.

Миссия включала 6-дневный практический обучающий курс по подготовке национальных тренеров по вопросу проведения микробиологических методов определения чувствительности к противомикробным препаратам в Туркменистане. Это интенсивное обучение было направлено на тщательную подготовку национальных тренеров для проведения каскадных тренингов для местных лабораторных специалистов. Таким образом, возможности Туркменистана по мониторингу и реагированию на УПП будут значительно усилены, что будет способствовать созданию более устойчивой системы общественного здравоохранения.

Эта инициатива является важной частью проекта фонда борьбы с пандемиями «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое здоровье» в Центральной Азии, в Туркменистане». Проект охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на укрепление национального лабораторного потенциала в области надзора за УПП. Эти мероприятия включают разработку и утверждение национальных руководств, комплексные программы обучения для лабораторных специалистов, создание сети лабораторий и систематический сбор и анализ данных по УПП.

Миссия подчеркивает приверженность ВОЗ к улучшению общественного здравоохранения и борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Туркменистане. Успешное завершение этой миссии знаменует собой значительный этап на пути Туркменистана к более устойчивой и отзывчивой системе здравоохранения. ///nCa, 30 апреля 2025 (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)