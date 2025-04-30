Аркадаг Бердымухамедов обсудил перспективы сотрудничества с советником Князя Монако

29 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг провел важную встречу с советником Князя Монако, президентом и основателем авторитетной организации «Мир и Спорт» Жоэлем Бузу.

В начале встречи гость выразил искреннюю признательность за предоставленную возможность посетить туркменскую землю, известную своим богатым историческим наследием и радушием. Он особо отметил, что его визит совпал с торжественным празднованием Национального праздника туркменского скакуна, и передал Герою-Аркадагу теплые поздравления и наилучшие пожелания от Князя Монако Альбера II и принцессы Стефании.

Жоэль Бузу подчеркнул, что в Княжестве Монако с большим уважением относятся к миролюбивой внешней политике Туркменистана, которая прочно базируется на принципах постоянного нейтралитета и международного права.

Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за теплые слова и поздравления, в свою очередь передал свои наилучшие пожелания Князю Альберу II и принцессе Стефании.

Продолжая беседу, Жоэль Бузу вновь поздравил Героя-Аркадага с триумфальным выступлением Группы национальных конных игр «Galkynyş» на 47-м Международном фестивале циркового искусства, который с большим успехом прошел в январе текущего года в Монте-Карло. Он особо отметил высокий профессионализм и мастерство туркменских артистов цирка, которые покорили публику своим ярким и самобытным искусством.

В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали, что отношения между Туркменистаном и Княжеством Монако развиваются на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в таких ключевых областях, как политика, торгово-экономические связи, а также культурно-гуманитарная сфера.

В контексте расширения взаимодействия Жоэль Бузу подтвердил готовность возглавляемой им организации «Мир и Спорт» активно развивать сотрудничество с Туркменистаном в области спорта, что открывает новые перспективы для обмена опытом и реализации совместных проектов. ///nCa, 30 апреля 2025 г.