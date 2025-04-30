В Туркменистане прошел семинар ВОЗ по внедрению системы TB-BRIS

23 апреля Страновой офис ВОЗ в Туркменистане провел семинар, посвященный использованию информационной системы TB-RRIS, с целью тестирования знаний специалистов по туберкулезу. Этот семинар является частью усилий по внедрению информационной системы TB-RRIS, согласно рекомендациям миссии ВОЗ .

Семинар был проведен экспертами ЕРБ/ВОЗ, доктором Анной Чиобану и господином Андреем Казаку в формате видеоконференции. В нем приняли участие специалисты из Центра профилактики и лечения туберкулеза, Международного научно-образовательного центра, Специализированной инфекционной больницы Ахалского велаята (Душак) и Инфекционной больницы Лебапского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.///nCa, 29 апреля 2025 (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)