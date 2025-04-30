Туркменистан укрепляет сотрудничество в сфере международной торговли и услуг

29 апреля 2025 года в Ашхабаде стартовали выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги» и международная конференция «Обеспечение качества в соответствии с международными стандартами в Туркменистане» (QASIS 2025), сообщает государственное информационное агентство TDH.

В выставке-ярмарке и конференции принимают участие представители государственных и частных структур Туркменистана, а также делегаты из более чем 30 стран, включая США, Австралию, Сербию, Словакию, Швейцарию, Швецию, Израиль, Азербайджан, Латвию, Малайзию, Султанат Оман, Китай, Южную Корею, Польшу, Объединённые Арабские Эмираты, Россию, Беларусь, Турцию, Казахстан, Германию, Нидерланды, Италию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Монголию, Египет, Великобританию, Японию и Индию.

Многие участники представили выставочные стенды, посвящённые их сферам деятельности. Среди них — международные организации по сертификации качества, финансовые институты и компании, предлагающие разнообразную продукцию на туркменском рынке, включая те, что работают в стране на протяжении многих лет.

На выставке более 140 туркменских и зарубежных компаний, а также международных организаций ознакомили посетителей со своей деятельностью и возможностями сотрудничества. Стенды государственных учреждений, таких как Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленная палата, Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана и Управление торговли города Аркадаг, продемонстрировали инновационные подходы к торговым операциям с использованием цифровых и информационных технологий. Стенд Главной государственной службы «Türkmenstandartlary» был посвящён современным технологиям калибровки и ключевым направлениям сертификации отечественной продукции.

Посетители также узнали о работе международных организаций по сертификации, таких как ISO, Halal, ESG, GMP и GLOBALG.A.P. Эти стандарты гарантируют соответствие продукции требованиям качества, безопасности и экологичности, а также способствуют совершенствованию технологий производства, повышению профессионализма компаний и бережному отношению к окружающей среде.

Программа форума достаточно насыщенная. Участникам также предлагаются консультации от международных экспертов по вопросам экспорта, цифрового маркетинга и требований сертификации. В рамках выставки прошёл конкурс на оценку качества и популярности туркменской продукции и услуг, а также мастер-классы от ведущих специалистов в области кулинарии и флористики.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты началась международная конференция, посвящённая созданию высокотехнологичных предприятий, модернизации существующих производств, сертификации продукции в соответствии с международными стандартами и развитию экспорта. Основные темы обсуждений включали роль международных стандартов в развитии торговли и привлечении инвестиций, электронный экспорт, стандарты для свободных экономических зон и практические шаги для бизнеса.

Отдельная секция была посвящена значению стандартов GLOBALG.A.P. в обеспечении безопасности в сельском хозяйстве, их внедрению в Туркменистане и странах Центральной Азии, видам органической сертификации, системе IFOAM и опыту применения стандартов ESG в аграрном секторе.

Выставка-ярмарка и конференция продолжат работу до 1 мая 2025 года. В рамках предстоящих секций будут рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как «Сертификация в топливно-энергетическом комплексе», «Пищевая промышленность», «Текстильная и лёгкая промышленность», «Информационные технологии и стандарты для стартапов» и «Вопросы торговли, стандартов, сертификации и аккредитации в Центральноазиатском регионе».

Форум также предусматривает проведение встреч между туркменскими бизнес-структурами, зарубежными компаниями и организациями по сертификации, а также подписание соглашений о сотрудничестве. ///nCa, 30 апреля 2025 г. (фото – TDH)