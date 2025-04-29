Мирная конференция в Католическом университете Левена: Посол Туркменистана в Брюсселе провел вдохновляющую встречу

Фото: Дерья Сойсал

27 апреля в Католическом университете Левена, одном из старейших и наиболее престижных учебных заведений Европы, состоялась конференция, посвященная вопросам мира, с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова.

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Бельгии в сотрудничестве со студенческой ассоциацией университета “КУЛЬТУРА” и компанией EUROVIA. В нем приняли участие представители научных кругов, молодежных организаций, СМИ, дипломатического корпуса, парламента Бельгии и муниципальные чиновники.

В своей содержательной речи посол Туркменистана затронул фундаментальную проблему современности — мир и нейтралитет как основы международного сотрудничества и развития. Он подчеркнул, что мир – это не просто отсутствие войны, но образ мышления, образ жизни и осознанный выбор в пользу единства и взаимопонимания. “Мир строится ежедневно, выбор за выбором. Это готовность верить в силу человечества, объединенного общими ценностями”, – отметил дипломат.

Посол подробно остановился на пути Туркменистана, который после обретения независимости в 1991 году придерживался стратегии постоянного нейтралитета. Ключевой вехой стало признание этого статуса Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Туркменистан, как отметил посол, строит свою внешнюю политику на принципах “активного нейтралитета”: страна не вступает в военные союзы и последовательно выступает за диалог и сотрудничество.

В ходе своего выступления посол привел яркие примеры того, как политика нейтралитета приносит реальные результаты. Туркменистан сыграл решающую роль в содействии мирным переговорам в Таджикистане в 1990-х годах и активно участвует в восстановлении экономики Афганистана посредством развития энергетических и транспортных коридоров, таких как газопровод ТАПИ. В условиях глобальных вызовов Туркменистан демонстрирует сбалансированный подход, оказывая гуманитарную помощь и поддерживая дипломатические отношения со всеми сторонами.

В выступлении также была отмечена инициатива Туркменистана провозгласить 2025 год Международным годом мира и доверия, которая получила поддержку ООН. Посол объявил, что в декабре 2025 года в Ашхабаде состоится международный форум высокого уровня, который послужит важной платформой для продвижения превентивной дипломатии, доверия и диалога.

Чтобы дать более глубокое представление о богатом культурном наследии Туркменистана, участникам конференции были показаны два видеоклипа. В первом были представлены древний и современный Туркменистан, его вклад в развитие Великого Шелкового пути и культурные достижения. Второй была посвящена легендарным ахалтекинским скакунам — гордости туркменского народа. Посол отметил, что недавно в Туркменистане отмечался Национальный день ахалтекинской лошади.

В заключение своего выступления посол провел викторину среди участников, задавая вопросы, связанные с его презентацией. Самые внимательные и знающие участники получили национальные подарки из Туркменистана, что вызвало живой интерес у аудитории.

Теплую и дружескую атмосферу мероприятия дополнила традиционная туркменская кухня: гостей угощали ароматным туркменским пловом и национальными деликатесами.

В конференции приняли участие студенты, исследователи, представители аналитических центров и международных СМИ, включая Diplomatic World, EU Reporter, Bruxelles Korner и Казинформ, а также бельгийские парламентарии и дипломаты. Их участие подчеркнуло важность обсуждаемых тем и высокий уровень заинтересованности в продвижении идеалов мира, доверия и сотрудничества.

Выступление туркменского дипломата продолжило славную традицию Католического университета Левена, где выступали такие мировые лидеры, как Папа римский Франциск, король Бельгии Филипп, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, канцлер Германии Ангела Меркель и известный британский писатель и актер сэр Стивен Фрай.

Конференция продемонстрировала, что стремление к миру, доверию и взаимопониманию объединяет представителей различных профессий и социальных сфер. “Выбирайте мир. Живите в мире. Станьте мостом между народами”. Этим вдохновляющим призывом посол Туркменистана завершил торжественное мероприятие в Левене. ///nCa, 29 апреля 2025 г. (материал предоставлен г-жой Дерья Сойсал)